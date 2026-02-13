Οι αγρότες φόρτωσαν τα τρακτέρ στα φορτηγά και κατεβαίνουν στην Αθήνα, έφτασαν στον Πειραιά οι Κρητικοί

Η ανανέωση της Χάρτας Διαφορετικότητας από τη bwin Greece αντανακλά εκ νέου τη δέσμευσή του βραβευμένου brand να προσφέρει ένα δίκαιο εργασιακό περιβάλλον.
Ζητούν μέτρα για το κόστος παραγωγής, αναπλήρωση χαμένου εισοδήματος και ουσιαστικές παρεμβάσεις για την ευλογιά των προβάτων
Είκοσι μέρες πριν τα τρακτέρ αποχωρούσαν από τα μπλόκα στις εθνικές οδούς, αλλά οι αγρότες ξεκαθάριζαν πως θα επιστρέψουν με άλλες μορφές αγώνα, αφήνοντας να εννοηθεί πως ήθελαν την κάθοδο στην Αθήνα.
Σήμερα εκατοντάδες τρακτέρ από όλη την Ελλάδα θα φτάσουν στο Σύνταγμα με τα πρώτα τρακτέρ από τη Θεσσαλία να έχουν φορτωθεί στα φορτηγά που θα χρησιμοποιήσουν για να τα φέρουν μέχρι τις Αφίδνες ώστε από εκεί να κατευθυνθούν εν πομπεί προς το κέντρο της Αθήνας.
Πρώτοι στην Αθήνα για το συλλαλητήριο που προγραμματίζεται για τις 4 μετά το μεσημέρι, έφτασαν περίπου 200 αγρότες από την Κρήτη με τα πλοία που έδεσαν στο λιμάνι του Πειραιά λίγο μετά τις 6 το πρωί.
Καθοδόν προς τις Αφίδνες είναι και αγρότες από την Εύβοια που ξεκίνησαν νωρίτερα το πρωί από το μπλόκο στην Κήρινθο.
Στις 4 το απόγευμα θα πραγματοποιήσουν συλλαλητήριο στο κέντρο της Αθήνας ζητώντας για ακόμη μια φορά να επιλυθούν αιτήματα όπως το κόστος παραγωγής, η αναπλήρωση χαμένου εισοδήματος κυρίως σε βαμβάκι αλλά και στο ρύζι , ενώ ζητούν και πειστικά μέτρα για την εξάλειψη της ευλογιάς που έχει οδηγήσει σε απώλεια πάνω από 500.000 πρόβατα. Αυτή είναι η δεύτερη φορά που η πρωτεύουσα θα δει τρακτέρ στο Σύνταγμα. Οι αγρότες ήταν εκεί και το 2024 διανυκτερεύοντας με τα τρακτέρ τους, όπως θα κάνουν άλλωστε και σήμερα τα οποία θα αποχωρήσουν νωρίς το πρωί του Σαββάτου.
Οδικώς, αλλά και με φορτηγά και λεωφορεία
Οι αγρότες έχουν σχεδιάσει με κάθε λεπτομέρεια την κάθοδο στην Αθήνα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να έρθουν με λεωφορεία τα οποία θα φτάσουν από κάθε γωνιά της επαρχίας, στην Ομόνοια σχεδόν στις δύο το μεσημέρι . Από εκεί οι συμμετέχοντες στο συλλαλητήριο θα κατευθυνθούν προς το Σύνταγμα.
Από μακρινές περιοχές τα τρακτέρ που θα συμμετέχουν στο συλλαλητήριο θα φτάσουν φορτωμένα σε φορτηγά . Με αυτόν τον τρόπο θα φτάσουν τρακτέρ από την Θεσσαλία, τον Μπράλο και άλλες μακρινές περιοχές .
Στις Αφίδνες θα φτάσουν επίσης τρακτέρ που θα έρθουν οδικώς από το Κάστρο Βοιωτίας και την Εύβοια και θα ξεκινήσουν με την συνδρομή της αστυνομίας όλα μαζί να μπουν στο κέντρο της Αθήνας με προορισμό το Σύνταγμα. Πληροφορίες αναφέρουν πως ενδέχεται οδικώς να φτάσουν στην Αθήνα και τρακτέρ από κοντινές περιοχές της Πελοποννήσου.
Σύμφωνα με τον προγραμματισμό το συλλαλητήριο θα διαρκέσει περίπου δύο ώρες όμως τα τρακτέρ θα αποχωρήσουν την επόμενη μέρα το πρωί, παίρνοντας τον δρόμο της επιστροφής.
