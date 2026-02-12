Αστυνομικοί στον Άγιο Παντελεήμονα πήγαν να ελέγξουν αλλοδαπό για ναρκωτικά και αυτός τους χτύπησε με κλωτσιές και μπουνιές, δύο συλλήψεις
Αστυνομικοί στον Άγιο Παντελεήμονα πήγαν να ελέγξουν αλλοδαπό για ναρκωτικά και αυτός τους χτύπησε με κλωτσιές και μπουνιές, δύο συλλήψεις

Κατασχέθηκαν 283 γρ. κάνναβης και 6.000 ευρώ

Στη σύλληψη δύο αλλοδαπών ηλικίας 38 και 39 ετών για διακίνηση ναρκωτικών και για επίθεση κατά αστυνομικών προχώρησαν οι Αρχές το απόγευμα της Τετάρτης στην περιοχή του Άγιου Παντελεήμονα.

Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια περιπολίας, αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης εντόπισαν τον 39χρονο και του έκαναν σήμα για έλεγχο. Ο ίδιος, μόλις αντιλήφθηκε την παρουσία τους, φέρεται να πέταξε στο έδαφος νάιλον συσκευασία που περιείχε μικροποσότητα κάνναβης. Κατά την προσπάθεια σύλληψής του, ο 39χρονος προέβαλε αντίσταση και επιτέθηκε στους αστυνομικούς με γροθιές και κλωτσιές.

Οι αστυνομικοί τον ακινητοποίησαν και τον οδήγησαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Παντελεήμονα, το οποίο ανέλαβε την προανακριτική διαδικασία. Στο πλαίσιο της έρευνας, εντοπίστηκε και συνελήφθη ο 38χρονος, που φέρεται ως συνεργός του.

Σε έρευνα που ακολούθησε στην οικία τους, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

32 νάιλον συσκευασίες και μία σακούλα με συνολικά 283 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης

ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας

το ποσό των 6.000 ευρώ

πλήθος κενών νάιλον συσκευασιών

εννέα κινητά τηλέφωνα και ένα τάμπλετ

Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

