Αλεξία Έβερτ: Ο σύζυγός μου πήγε με πονοκέφαλο, έμεινε 8 ώρες στο χειρουργείο, 3 εβδομάδες στη ΜΕΘ και οι γιατροί έλεγαν «μην κάνετε πολλές ερωτήσεις»

Μιλούσα με γιατρούς και μου έλεγαν «τι του έκαναν του ανθρώπου», περιέγραψε η Αλεξία Έβερτ για την περιπέτεια του συζύγου της Γιώργου Αλβέρτη από τον Ιανουάριο του 2005