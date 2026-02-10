Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος στη λειτουργία του Αγίου Χαραλάμπους στο Φανάρι, τι είπε για την Ελληνική Γλώσσα

Η γλώσσα και η πίστη είναι ο πυρήνας της ελληνικής ταυτότητας

Ο Παναγιώτατος εξήγησε ότι οι Πατέρες της Εκκλησίας κατάφεραν κάτι μοναδικό: να συνδυάσουν τη φιλοσοφική γλώσσα με τη θεολογική διδασκαλία, χωρίς να «εξελληνίσουν» τον Χριστιανισμό, δημιουργώντας ταυτόχρονα μια οικουμενική διάσταση της ελληνικής σκέψης που διασώθηκε μέχρι σήμερα.Στην ομιλία του, ο Πατριάρχης επεσήμανε ότι η ελληνική γλώσσα και η Ορθόδοξη πίστη αποτελούν τον πυρήνα της πνευματικής και πολιτισμικής ταυτότητας του Γένους:«Η Εκκλησία, από τα πρώτα χριστιανικά χρόνια έως σήμερα, συνέβαλε καθοριστικά στη διαμόρφωση, στη διάσωση και στη διάδοση της ελληνικής γλώσσας. Μέσω της λατρείας, της υμνολογίας και της θεολογίας της, η γλώσσα μας ζει και σήμερα στις εκκλησιαστικές ακολουθίες, συνδέοντάς μας με το παρελθόν».Παράλληλα, αναφέρθηκε στους λόγους του Ζήσιμου Λορεντζάτου: «Μονάχα μέσα από την πίστη και τη γλώσσα μας σωθήκαμε ως σήμερα, και μονάχα μέσα από αυτά τα δύο θα σωθούμε αύριο». «Ποτέ στην ιστορία του Γένους μας δεν έσβησε ο λύχνος του αρχαίου ελληνικού πνεύματος. Αποτελεί πραγματικό θαύμα το γεγονός ότι τον λύχνο αυτό τοποθετούσαν επί την λυχνίαν Πατέρες και Διδάσκαλοι της Εκκλησίας.Ο λαός μας ζούσε την ελληνικότητά του μαζί με τη βίωση της Ορθοδοξίας. Και σήμερα, όπως γράφει ο μακαριστός Μητροπολίτης Περγάμου Ιωάννης, «όσο πιο πολύ αντλούμε από τον εαυτό μας και την ελληνικότητά μας, τόσο πιο πολύ πίνουμε το νερό της Ορθοδοξίας», συνέχισε.Ο Παναγιώτατος σημείωσε ακόμη, ότι η ελληνική γλώσσα παραμένει πηγή έμπνευσης για όλον τον κόσμο, καθώς έργα αρχαίων φιλοσόφων και ποιητών μελετώνται και συζητούνται σε βιβλιοθήκες ολόκληρης της οικουμένης, ενώ ελληνικές λέξεις και όροι συνεχίζουν να διαποτίζουν την επιστημονική ορολογία διεθνώς:«Είμαστε βέβαιοι, ότι και εσείς, όλοι και όλες αισθάνεσθε υπερήφανοι για τη γλώσσα μας , τη γλώσσα των προγόνων μας και τη δική μας, τη γλώσσα των γηγενών κατοίκων της Πόλης του Κωνσταντίνου, τη γλώσσα της Ομογενείας, που είναι φορέας και εκφραστής του ήθους και του πολιτισμού του προσώπου, της ελευθερίας ως πίστης και αγάπης στην αδιάσπαστη ενότητά τους.Καυχόμαστε για την υπέροχη γλώσσα στην οποία γράφτηκαν έργα ασύγκριτα και ανεπανάληπτα. Αυτή τη γλώσσα που, και στην εποχή μας, αποτελεί πηγή έμπνευσης και πυξίδα πνευματικού προσανατολισμού για αμέτρητους συνανθρώπους μας σε ολόκληρη την οικουμένη.Χαιρόμαστε για το ότι τα έργα των Αρχαίων φιλοσόφων και ποιητών κοσμούν τις βιβλιοθήκες της οικουμένης, μελετώνται και συζητούνται, για το γεγονός ότι χιλιάδες ελληνικών και ελληνογενών λέξεων και όρων συναντιώνται στην ορολογία των επιστημών και στις γλώσσες του κόσμου».Ο Πατριάρχης συνεχάρη τον Γενικό Πρόξενο της Ελλάδας στην Πόλη κ. Κωνσταντίνο Κούτρα για την πρωτοβουλία της εκδήλωσης, ο οποίος από την πλευρά του υπογράμμισε την παγκόσμια αναγνώριση της συμβολής της ελληνικής γλώσσας, ενώ ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο έργο των Ομογενειακών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της Πόλεως και της Ίμβρου, καθώς και στην ουσιαστική προσφορά των εκπαιδευτικών που εργάζονται σε αυτά. Ευχήθηκε δε την επαναλειτουργία της Ιεράς Θεολογικής Σχολής της Χάλκης.Ακολούθως, ο Παναγώτατος συνεχάρη και την Πρόεδρο του Ιδρύματος Αστικής Σχολής Γαλατά, κ. Μαίρη Κομοροσάνο ενώ καλωσόρισε με θερμά λόγια και την κ. Μαρία Ευθυμίου, με αφορμή το θέμα της φετινής ομιλίας της «Ρωμαίος – Ρωμιός: ιστορικές συντεταγμένες ενός προσδιορισμού». «Για εμάς, οι έννοιες Ρωμιός και Ρωμιοσύνη εκφράζουν την παγκοσμιότητα του ελληνικού πνεύματος σε σύζευξη με την Ορθόδοξη χριστιανική οικουμενικότητα», τόνισε ο Πατριάρχης.Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν επίσης Αρχιερείς του Θρόνου, Άρχοντες Οφφικιάλιοι, εκπαιδευτικοί των ομογενειακών σχολείων και πλήθος κόσμου, που τίμησαν τόσο τη γλώσσα όσο και την πίστη που διατηρούν ζωντανά την ελληνική ταυτότητα στην Πόλη.