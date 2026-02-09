To Γυμνάσιο της Εκπαιδευτικής Αναγέννησης αποτελεί έναν εκπαιδευτικό φορέα που διαμορφώνει σκεπτόμενα άτομα, με γνώσεις που συνδέουν τη μάθηση με τη ζωή και με αξίες που κάνουν τη διαφορά τόσο σε προσωπικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο.
Αυτοκίνητο στα Χανιά χτύπησε πεζή και την εγκατέλειψε, η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο
Αυτοκίνητο στα Χανιά χτύπησε πεζή και την εγκατέλειψε, η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο
Η ΕΛ.ΑΣ. αναζητά τον ασυνείδητο οδηγό
Αναστάτωση προκλήθηκε νωρίς το βράδυ της Δευτέρας 9/2 στην περιοχή της Χαλέπας Χανίων όταν σημειώθηκε τροχαίο ατύχημα με θύμα μια πεζή γυναίκα.
Σύμφωνα με πληροφορίες του flashnews.gr η άτυχη γυναίκα παρασύρθηκε από διερχόμενο αυτοκίνητο, ο οδηγός του οποίου αντί να σταματήσει έσπευσε να εξαφανιστεί.
Στο σημείο μετέβη ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ το οποίο μετέφερε την γυναίκα στο Νοσοκομείο Χανίων ενώ αστυνομικοί έχοντας μαρτυρίες από ανθρώπους που αντιλήφθηκαν το περιστατικό αναζητούν το αυτοκίνητο με τον ασυνείδητο οδηγό.
Σύμφωνα με πληροφορίες του flashnews.gr η άτυχη γυναίκα παρασύρθηκε από διερχόμενο αυτοκίνητο, ο οδηγός του οποίου αντί να σταματήσει έσπευσε να εξαφανιστεί.
Στο σημείο μετέβη ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ το οποίο μετέφερε την γυναίκα στο Νοσοκομείο Χανίων ενώ αστυνομικοί έχοντας μαρτυρίες από ανθρώπους που αντιλήφθηκαν το περιστατικό αναζητούν το αυτοκίνητο με τον ασυνείδητο οδηγό.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα