Αυτοκίνητο στα Χανιά χτύπησε πεζή και την εγκατέλειψε, η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο
Η ΕΛ.ΑΣ. αναζητά τον ασυνείδητο οδηγό

Αναστάτωση προκλήθηκε νωρίς το βράδυ της Δευτέρας 9/2 στην περιοχή της Χαλέπας Χανίων όταν σημειώθηκε τροχαίο ατύχημα με θύμα μια πεζή γυναίκα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του flashnews.gr η άτυχη γυναίκα παρασύρθηκε από διερχόμενο αυτοκίνητο, ο οδηγός του οποίου αντί να σταματήσει έσπευσε να εξαφανιστεί.

Στο σημείο μετέβη ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ το οποίο μετέφερε την γυναίκα στο Νοσοκομείο Χανίων ενώ αστυνομικοί έχοντας μαρτυρίες από ανθρώπους που αντιλήφθηκαν το περιστατικό αναζητούν το αυτοκίνητο με τον ασυνείδητο οδηγό.
