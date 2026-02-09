Επίδοξοι κλέφτες μπήκαν σε χωράφι στη Χίο κι ο ιδιοκτήτης πυροβόλησε στον αέρα: Ένας τραυματίας
ΕΛΛΑΔΑ
Χίος Πυροβολισμοί Επεισόδιο

Επίδοξοι κλέφτες μπήκαν σε χωράφι στη Χίο κι ο ιδιοκτήτης πυροβόλησε στον αέρα: Ένας τραυματίας

Το επεισόδιο συνέβη στην περιοχή της Χαλκειούς όταν πέντε αλλοδαποί μπήκαν σε χωράφι για να κλέψουν αγροτικά προϊόντα και ο ιδιοκτήτης έριξε με καραμπίνα

Επίδοξοι κλέφτες μπήκαν σε χωράφι στη Χίο κι ο ιδιοκτήτης πυροβόλησε στον αέρα: Ένας τραυματίας
12 ΣΧΟΛΙΑ
Επεισόδιο με πυροβολισμούς στη Χίο, όπου αγρότης άνοιξε πυρ κατά πέντε αλλοδαπών όταν αυτοί μπήκαν στο χωράφι του για να κλέψουν αγροτικά προϊόντα. Αποτέλεσμα ήταν να τραυματιστεί ένας από τους αλλοδαπούς.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, οι πέντε αλλοδαποί μπήκαν το περασμένο Σάββατο στο χωράφι του ατόμου, στην περιοχή του Χαλκειούς, για να αφαιρέσουν αγροτικά προϊόντα. Όταν έγιναν αντιληπτοί από τον ιδιοκτήτη, αυτός πήρε την καραμπίνα του και φέρεται να πυροβόλησε στον αέρα, με τον έναν εξ αυτών να τραυματίζεται.

Όλοι συνελήφθησαν, ενώ σε βάρος των αλλοδαπών σχηματίστηκε δικογραφία για το αδίκημα της κλοπής και σε βάρος του δράστη που πυροβόλησε σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη. 

Σημειώνεται ότι η  Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χίου διενεργεί προανάκριση για το περιστατικό ενώ  στο πλαίσιο των ερευνών για την υπόθεση, κατασχέθηκαν 3 κυνηγετικά όπλα και 9 φυσίγγια.
12 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ένα σχολικό περιβάλλον που καλλιεργεί γνώση, σκέψη και προσωπικότητα

Ένα σχολικό περιβάλλον που καλλιεργεί γνώση, σκέψη και προσωπικότητα

To Γυμνάσιο της Εκπαιδευτικής Αναγέννησης αποτελεί έναν εκπαιδευτικό φορέα που διαμορφώνει σκεπτόμενα άτομα, με γνώσεις που συνδέουν τη μάθηση με τη ζωή και με αξίες που κάνουν τη διαφορά τόσο σε προσωπικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο.

METRO: Η πιστοποίηση Top Employer για δεύτερη χρονιά αναδεικνύει τη φροντίδα της εταιρείας για τους ανθρώπους της

Η σημαντική πιστοποίηση επιβεβαιώνει τη δέσμευση της METRO να προσφέρει σταθερά εδώ και χρόνια ένα σύγχρονο, συμπεριληπτικό και υποστηρικτικό εργασιακό περιβάλλον.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης