To Γυμνάσιο της Εκπαιδευτικής Αναγέννησης αποτελεί έναν εκπαιδευτικό φορέα που διαμορφώνει σκεπτόμενα άτομα, με γνώσεις που συνδέουν τη μάθηση με τη ζωή και με αξίες που κάνουν τη διαφορά τόσο σε προσωπικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο.
Επίδοξοι κλέφτες μπήκαν σε χωράφι στη Χίο κι ο ιδιοκτήτης πυροβόλησε στον αέρα: Ένας τραυματίας
Επίδοξοι κλέφτες μπήκαν σε χωράφι στη Χίο κι ο ιδιοκτήτης πυροβόλησε στον αέρα: Ένας τραυματίας
Το επεισόδιο συνέβη στην περιοχή της Χαλκειούς όταν πέντε αλλοδαποί μπήκαν σε χωράφι για να κλέψουν αγροτικά προϊόντα και ο ιδιοκτήτης έριξε με καραμπίνα
Επεισόδιο με πυροβολισμούς στη Χίο, όπου αγρότης άνοιξε πυρ κατά πέντε αλλοδαπών όταν αυτοί μπήκαν στο χωράφι του για να κλέψουν αγροτικά προϊόντα. Αποτέλεσμα ήταν να τραυματιστεί ένας από τους αλλοδαπούς.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, οι πέντε αλλοδαποί μπήκαν το περασμένο Σάββατο στο χωράφι του ατόμου, στην περιοχή του Χαλκειούς, για να αφαιρέσουν αγροτικά προϊόντα. Όταν έγιναν αντιληπτοί από τον ιδιοκτήτη, αυτός πήρε την καραμπίνα του και φέρεται να πυροβόλησε στον αέρα, με τον έναν εξ αυτών να τραυματίζεται.
Όλοι συνελήφθησαν, ενώ σε βάρος των αλλοδαπών σχηματίστηκε δικογραφία για το αδίκημα της κλοπής και σε βάρος του δράστη που πυροβόλησε σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη.
Σημειώνεται ότι η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χίου διενεργεί προανάκριση για το περιστατικό ενώ στο πλαίσιο των ερευνών για την υπόθεση, κατασχέθηκαν 3 κυνηγετικά όπλα και 9 φυσίγγια.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, οι πέντε αλλοδαποί μπήκαν το περασμένο Σάββατο στο χωράφι του ατόμου, στην περιοχή του Χαλκειούς, για να αφαιρέσουν αγροτικά προϊόντα. Όταν έγιναν αντιληπτοί από τον ιδιοκτήτη, αυτός πήρε την καραμπίνα του και φέρεται να πυροβόλησε στον αέρα, με τον έναν εξ αυτών να τραυματίζεται.
Όλοι συνελήφθησαν, ενώ σε βάρος των αλλοδαπών σχηματίστηκε δικογραφία για το αδίκημα της κλοπής και σε βάρος του δράστη που πυροβόλησε σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη.
Σημειώνεται ότι η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χίου διενεργεί προανάκριση για το περιστατικό ενώ στο πλαίσιο των ερευνών για την υπόθεση, κατασχέθηκαν 3 κυνηγετικά όπλα και 9 φυσίγγια.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα