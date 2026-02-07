Λάκης Ραπτάκης: Το πάρτι της Αλίκης, οι επώνυμοι που δεν τολμούσαν να πάνε στα μαγαζιά του και τα πεντοχίλιαρα στις... ουρές για να μπουν



Η αφρόκρεμα

Η Ντόρα Μπακογιάννη, η Μιμή Ντενίση και η Μαρινέλλα



Όλη η Αθήνα

Ο Τάκης Ζαχαράτος ως «Αλίκη στο Ναυτικό»

Ένα μυθικό στέκι, το οποίο «ανέστησε» ο πολυπράγμων Λάκης Ραπτάκης τοστήνοντας ένα από τα ομορφότερα μαγαζιά της Αθήνας από το οποίο πέρασαν κυριολεκτικά όλοι.Ήταν άλλες εποχές, εντελώς διαφορετικές από τις σημερινές και πρόσωπα λαμπερά από τον καλλιτεχνικό, τον πνευματικό και τον επιχειρηματικό χώρο είχαν βρει το ιδανικό στέκι μέσα στην καρδιά της Αθήνας. Όσο για την παλιά εποχή, οι ιστορίες,για το συγκεκριμένο bar-restaurant που λάτρεψαν επιφανείς Αθηναίοι και προσωπικότητες του διεθνούς jet set.Το 1988, ο Λάκης Ραπτάκης ήταν ήδη ένας πετυχημένος επιχειρηματίας στον χώρο της εστίασης και του nightlife στην Θεσσαλονίκη, όταν αποφάσισε να κατέβει στην Αθήνα.«Όταν είδα την Αίγλη διαπίστωσα αμέσως ότι ήταν ένας εκπληκτικός χώρος αλλά ο τότε ιδιοκτήτης είχε σχεδόν πτωχεύσει και είχε φύγει για την Γερμανία. Οι σερβιτόροι ήταν κάτι γεροντάκια που δούλευαν εκεί για δεκαετίες» μου είχε πει πριν από λίγα χρόνια.Επιστρατεύει έναν φίλο του αρχιτέκτονα από την Ιταλία, ο οποίος ανακαινίζει και μεταμορφώνει τον χώρο σε ένα εξαιρετικής αισθητικήςΤα βαμμένα σε διάφορες αποχρώσεις αντίγραφα έξι αρχαίων αγαλμάτων, τα ζωντανά χρώματα στην εσωτερική διακόσμηση και τα σικ έπιπλα έκαναν την «Αίγλη» ένα μοναδικό place to be, μέσα στο Ζάππειο.Η επιτυχία από την πρώτη σχεδόν στιγμή ήταν πρωτοφανής για έναν χώρο που είχε μοιραστεί ιδανικά σε μπαρ και εστιατόριο με μεσογειακή κουζίνα, εκεί όπου δουλεύειένας νεαρός που μένει στουςΛέγεται Γιώργος Ντάβλας και ένα βράδυ όταν έχει χαλαρώσει η δουλειά, αρχίζει να τραγουδάει μια άρια και ο Λάκης Ραπτάκης που τον ακούει μπαίνει στον κουζίνα. «Τέρμα τα πιάτα Γιώργο. Από αύριο κουστούμι και θα είσαι στην πόρτα» λέει στον νεαρό που θα θυμάται για πάντα με νοσταλγία τα πρώτα του βήματα, στον εμβληματικό αυτό χώρο και στις δημόσιες σχέσεις. «Ο Ραπτάκης ήταν αυτός που με βοήθησε πολύ. Με έβαλε επί της υποδοχής στην αρχή και όποιος έμπαινε τον οδηγούσα εγώ στο τραπέζι του».Ένα βράδυ στα γενέθλια τηςγνωστή λάτρης της όπερας- επιστρατεύεται ένα πιάνο και δύο τενόροι, ενώ ο Γιώργος Χατζηνάσιος της παίζει τοΣτο τραπέζι της εορτάζουσας κάθονται μεταξύ άλλων ηο τότε Γάλλος πρεσβευτής στην Ελλάδακαι ο εκδότης, ενώ λίγο πιο μακριά απολαμβάνουν τα τεκταινόμενα οκαι οΣυχνοθαμώνες, ομαζί με το ζεύγοςκαιαπολάμβαναν το δείπνο τους ενώ λίγο πιο δίπλα τους έτρωγαν ημε τονενώ ο Ραπτάκης καθόταν για λίγο μαζί τους.Η «Αίγλη» ζει μεγάλες στιγμές σχεδόν κάθε βράδυ με τον djνα παίζει εξαιρετικές μουσικές, ενώ τα καλοκαίρια, ο συνωστισμός στην πόρτα είναι απίστευτος.μου είχε πει ο Λάκης Ραπτάκης, «άνοιξα και τον κάτω χώρο, δημιουργώντας ένα πιο prive κλαμπ και εστιατόριο. Ε, από εκεί πέρασαν όλοι».Οι κούκλεςκαιέκλεβαν τα βλέμματα μόλις έμπαιναν, όπως και η Τζένη Μπαλατσινού, που εντυπωσίασε στο πάρτι-μασκέ τουΠολλοί επώνυμοι πάντως δεν τολμούσαν να πάνε, επειδή ήξεραν ότι δεν μπορούσαν να συνυπάρξουν σε ένα χώρο μαζί με τοντονκαι τονΧαρακτηριστικά παραδείγματα πασίγνωστος λαϊκός τραγουδιστής που σάρωνε τότε και ένας πολύ γνωστός σχεδιαστής που είπε σε φίλο του, ότιν.Ένα βράδυ εμφανίζεται στην «Αίγλη» οάρτι αφιχθείς από την Πάτρα, για να κάνει τηνκαι αυτή ήταν ουσιαστικά η πρώτη του εμφάνιση στην Αθήνα, η οποία προκάλεσε χαμό.Χαμός έγινε και πολλά άλλα βράδια μου έλεγε με ένα άρωμα νοσταλγίας στην φωνή του ο Λάκης Ραπτάκης όταν είχαμε μιλήσει, ο οποίος την κράτησε μέχρι τοαφού μετά άλλαξε χέρια.«Όλη η Αθήνα ήταν εκεί. Ο Νίκος Κούρκουλος με την Μαριάννα Λάτση, ο Μπονάτσος, ο Λαζόπουλος, ο Τζίγγερ, ο Σωκράτης Κόκκαλης με την σύζυγό του, η Ελλη Στάη, ο Χρήστος Κοπελούζος και πολλοί ακόμη. Θυμάμαι ένα φοβερό πάρτι γενεθλίων της Αλίκης όπου έγινε χαμός από κόσμο και το κέφι κράτησε μέχρι το πρωί».Ο Μιχάλης Πολατώφ, ο γοητευτικός Μπίλι Μπο, ομε τηνκαι ηείναι μόνο κάποιοι από τους εκατοντάδες επώνυμους που διασκέδασαν στην «Αίγλη του Ραπτάκη» όπως την έλεγαν όλοι.Εκεί όπου έγιναν γυρίσματα για το «13ο Κιβώτιο» όπου πρωταγωνιστούσε ο Νίκος Κούρκουλος και η Βάνα Μπάρμπα, η οποία ήταν ήδη σε σχέση με τον Ραπτάκη.Αξέχαστο έμεινε και το πάρτι για τοτην ξενόγλωσση ταινία με πρωταγωνίστρια την Ελληνίδα σταρ, μετά την επίσημη προβολή που έγινε στο θερινό σινεμά της «Αίγλης». Τέλος το πάρτι με αφορμή, δημιούργησε τέτοιο πανικό, που έξω από το κλαμπ άνθρωποι κράδαιναν 5χίλιαρα στο τζάμι της πόρτας, προκειμένου να εισέλθουν στον χώρο, ενώ ο Λάκης Ραπτάκης χαμογελούσε ήρεμος.Αυτοί που έπρεπε να μπουν ήταν ήδη μέσα στην «Αίγλη» του.