Καστοριά: Η σπάνια συνάντηση μιας αρκούδας με ένα τσακάλι, δείτε βίντεο
Το τσακάλι αντιλήφθηκε την αρκούδα από σχετικά μεγάλη απόσταση και αμέσως μόλις την είδε άρχισε να απομακρύνεται γρήγορα από το σημείο, μεγαλώνοντας την μεταξύ τους απόσταση
Μια σπάνια και ξεχωριστή στιγμή από την άγρια φύση κατάφερε και κατέγραψε με τη χρήση drone ένας ζωολόγος διδάκτορας του ΑΠΘ όταν η κάμερα του έπιασε έξω από κωμόπολη της Καστοριάς την συνάντηση ενός τσακαλιού και μιας αρκούδας.
Συγκεκριμένα, όπως είπε στο protothema.gr ο κ. Θεόδωρος Κομινός βρισκόταν στη Μεσοποταμία Καστοριάς όταν μετά τα μεσάνυχτα κατάφερε και «έπιασε» με το drone του, την στιγμή που ένα τσακάλι περίπου 10-12 κιλών είδε μια θηλυκιά αρκούδα άνω των 150 κιλών και φοβισμένο από τον τεράστιο όγκο της προσπάθησε να κρυφτεί και να μην έρθει σε επαφή μαζί της.
«Τα τσακάλια για πολλές δεκαετίες δεν είχαν παρουσία στην περιοχή της Καστοριάς. Τα τελευταία όμως 6-7 χρόνια εμφανίστηκαν και το γεγονός ότι ένα τέτοιο είδος εμφανίστηκε και πάλι, έχει μεγάλη αξία» είπε ο κ. Κομινός .
Όπως φαίνεται και στο βίντεο του κ. Κομινού που δημοσιεύει το protothema.gr το τσακάλι αντιλήφθηκε την αρκούδα από σχετικά μεγάλη απόσταση, περίπου 90 μέτρων και αμέσως μόλις την είδε άρχισε να απομακρύνεται γρήγορα από το σημείο, μεγαλώνοντας την μεταξύ τους απόσταση.
«Το τσακάλι είδε την αρκούδα από μεγάλη απόσταση, τρομοκρατήθηκε και απομακρύνθηκε. Μόνο όταν έφτασε σε μια απόσταση που φαινόταν να θεωρεί ασφαλή, περίπου 160 μέτρων, σταμάτησε. Από εκείνο το σημείο και μετά άρχισε να παρακολουθεί την αρκούδα με εμφανή αγωνία και έντονο ενδιαφέρον, χωρίς να τη χάνει από το οπτικό του πεδίο, καθώς εκείνη συνέχιζε αμέριμνη τη διαδρομή της μέσα στα χωράφια» είπε ο κ. Κομινός προσθέτοντας ότι η αρκούδα «δεν ασχολήθηκε καν με το τσακάλι».
Οι κάτοικοι της περιοχής όπως είπε ο κ. Κομινός που για ερευνητικούς σκοπούς καταγράφει και παρατηρεί σαρκοφάγα ζώα, «έβλεπαν τα τσακάλια και τα θεωρούσαν λύκους».
«Μάλιστα πριν λίγες ημέρες είχαν αναφέρει ότι εμφανίστηκε αρκούδα που πάει και τρώει σε κάδους απορριμμάτων και ότι μαζί με αυτή εμφανίστηκαν και δύο λύκοι, που βέβαια ήταν δυο τσακάλια αλλά ο κόσμος δεν τα γνωρίζει και τα περνά για λύκους» τόνισε προσθέτοντας ότι τα δύο τσακάλια τρέφονται μέσα στο αγροτικό κομμάτι της περιοχής «ψάχνοντας για ποντίκια».
Η περιοχή όπου εμφανίστηκαν και ουσιαστικά συναντήθηκαν το τσακάλι και η μεγαλόσωμη αρκούδα είναι κατοικημένη και όπως επισημαίνει ο κ. Κομινός οδηγήθηκαν στην εν λόγω περιοχή προκειμένου να βρουν φαγητό σε κάδους απορριμμάτων.
«Το εύκολο φαγητό από τα σκουπίδια έφεραν τα τσακάλια και την αρκούδα στη Μεσοποταμία της Καστοριάς. Και τα δυο είδη τρέφονται από τα σκουπίδια ή από νεκρά ζώα κλπ οπότε εκεί βρήκαν κοινό πεδίο» κατέληξε.
