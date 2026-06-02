Αναμένεται αναβάθμιση της κατηγορίας του εμπλεκόμενου οδηγού στο τροχαίο που στοίχισε τη ζωή στον Μάριο Οικονόμου
Μετά το θάνατό του ποδοσφαιριστή, ο εισαγγελέας διέταξε να γίνει νεκροψία-νεκροτομή και τα αποτελέσματα θα προστεθούν στη δικογραφία
Τα αίτια του τροχαίου στο οποίου τραυματίστηκε σοβαρά ο Μάριος Οικονόμου, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του, διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές ενώ αναμένεται να γίνει αναβάθμιση της κατηγορίας του εμπλεκόμενου οδηγού.
Επί δέκα μέρες, ο ποδοσφαιριστής Μάριος Οικονόμου έδωσε μάχη για να κρατηθεί στη ζωή. Δυστυχώς όμως, η μάχη αποδείχθηκε άνιση και ο 33χρονος διεθνής άφησε την τελευταία του πνοή, χθες, Δευτέρα (01/06) βυθίζοντας στη θλίψη εκτός από τους οικείους του και ολόκληρη την ποδοσφαιρική οικογένεια.
Μετά το θάνατό του Μάριου Οικονόμου, ο εισαγγελέας, σύμφωνα με ρεπορτάζ του ERTnews, διέταξε να γίνει νεκροψία-νεκροτομή και τα αποτελέσματα θα προστεθούν στη δικογραφία.
Η νεκροψία - νεκροτομή διενεργήθηκε στην Ιατροδικαστική κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων.
Ο κατηγορούμενος οδηγός, αφού ολοκληρωθεί η προανακριτική διαδικασία που διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Ιωαννίνων, τότε θα κληθεί να καταθέσει ή να απολογηθεί ανάλογα με το ποια θα είναι η αναβάθμιση της κατηγορίας.
Το τροχαίοΟ Μάριος Οικονόμου στις 23-5-2026, περίπου στις 12:50, στη Λεωφόρο Μακρυγιάννη, στα Ιωάννινα, ενώ οδηγούσε τη μηχανή του, συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με ΙΧ όχημα με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του. Το περιστατικό συνέβη, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, εξαιτίας αναστροφής που επιχείρησε ο οδηγός του έτερου οχήματος, έξω από το νοσοκομείο Χατζηκώστα στο οποίο μετέβη αρχικά ο πρώην ποδοσφαιριστής προκειμένου να λάβει τις πρώτες βοήθειες.
Ο ποδοσφαιριστής είχε υποστεί βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και στην συνέχεια διακομίστηκε εσπευσμένα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, όπου νοσηλεύτηκε σε πολύ κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ αφού υποβλήθηκε σε χειρουργείο.
Για το περιστατικό είχε ενημερωθεί ο εισαγγελέας. Η Τροχαία Ιωαννίνων άμεσα ξεκίνησε να αναζητά αυτόπτες μάρτυρες για τη διαλεύκανση των συνθηκών του ατυχήματος, καθώς υλικό από κάμερες δεν εντοπίστηκε.
Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, το συγκεκριμένο σημείο είναι επικίνδυνο καθώς αρκετοί οδηγοί επιχειρούν αναστροφή με αποτέλεσμα να θέτουν σε κίνδυνο τόσο τους εαυτούς τους όσο και τους διερχόμενους οδηγούς από το αντίθετο ρεύμα.
Οι 10 μέρες που έδωσε μάχη για να κρατηθεί στη ζωήΜετά τις πρώτες ημέρες τις νοσηλείας του, ο Μάριος Οικονόμου, υποβλήθηκε σε μια πρώτη σειρά εξειδικευμένων κλινικών ελέγχων, ώστε να αποτιμηθεί η εγκεφαλική του λειτουργία. Τα αποτελέσματα δεν άφηναν ενθαρρυντικά σημάδια ανταπόκρισης σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.
Το ιατρικό πρωτόκολλο, όπως ανέφεραν τα ίδια δημοσιεύματα, προέβλεπε την επανάληψη των συγκεκριμένων τεστ την Κυριακή 31 Μαΐου, προκειμένου οι γιατροί να έχουν την τελική εικόνα για το αν η κατάστασή του χαρακτηρίζεται μη αναστρέψιμη.
Τελικά τη Δευτέρα ο Μάριος Οικονόμου, άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία μόλις 33 ετών βυθίζοντας στη θλίψη την οικογένειά του και τους οικείους του αλλά και τον ποδοσφαιρικό κόσμο.
Η εξόδιος ακολουθία για τον πρώην διεθνή αμυντικό θα τελεστεί σήμερα, Τρίτη, στις 17:00, στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Κοπάνων.
Στον τόπο που γεννήθηκε η κηδεία τουΣτα Ιωάννινα, τον τόπο που γεννήθηκε, αγάπησε και δημιούργησε τη δική του οικογένεια, θα τελεστεί η κηδεία του Μάριου Οικονόμου, του ποδοσφαιριστή που έφυγε από τη ζωή τη Δευτέρα σε ηλικία 33 ετών μετά από πολυήμερη μάχη στη ΜΕΘ αφού τραυματίστηκε βαρύτατα σε τροχαίο.
Συνεχίζονται οι έρευνες από την ΤροχαίαΤην ίδια ώρα, η Τροχαία Ιωαννίνων συνεχίζει τη συλλογή στοιχείων για την πλήρη διαλεύκανση του τροχαίου συμβάντος. Στο ατύχημα είχε εμπλακεί ΙΧ αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 63χρονος. Οι έρευνες της αστυνομίας στρέφονται και στον εντοπισμό επιπλέον αυτοπτών μαρτύρων που ενδεχομένως να ρίξουν περισσότερο φως στις ακριβείς συνθήκες της σύγκρουσης.
