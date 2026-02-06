Ιάσονας Αποστολόπουλος κατά Καρυστιανού για την τραγωδία στη Χίο: Είναι αυτά τα παιδιά εισβολείς; Οφείλετε να ανασκευάσετε
Ιάσονας Αποστολόπουλος κατά Καρυστιανού για την τραγωδία στη Χίο: Είναι αυτά τα παιδιά εισβολείς; Οφείλετε να ανασκευάσετε
Η παρέμβαση του Νίκου Πλακιά: «Αυτός δεν ήταν μαζί στα πάνελ και έβγαινε φωτογραφίες με τη Μαρία; Τώρα την κατηγορεί και αυτός;»
Να ανασκευάσει τις δηλώσεις της για το πολύνεκρο ναυάγιο μεταναστών στη Χίο καλεί την Μαρία Καρυστιανού ο Ιάσονας Αποστολόπουλος.
Με ανάρτησή του στο facebook ο ακτιβιστής-διασώστης απαντά στη δήλωση της Μαρίας Καρυστιανού μετά το ναυάγιο με τους 15 νεκρούς ανοικτά της Χίου, που επέκρινε το κράτος που «δεν πράττει όσα μπορεί για την αποτροπή των παράνομων εισβολών».
«Γνωρίζετε ότι 10 παιδιά είναι στο νοσοκομείο με κατάγματα και σπασμένα χέρια; Είναι αυτά τα παιδιά εισβολείς;» λέει μεταξύ άλλων και καταλήγει καλώντας την Μαρία Καρυστιανού να ανασκευάσει τις δηλώσεις της.
Την ανάρτηση την ανέβασε στο facebook. Στη συνομιλία παρενέβη και ο Νίκος Πλακιάς, που έχασε τις δίδυμες κόρες και την ανιψιά του στο δυστύχημα των Τεμπών ο οποίος διερωτήθηκε γιατί δεν το ανέβασε και στην πλατφόρμα X . Μάλιστα σχολίασε απευθυνόμενος στον Ι. Αποστολόπουλο: «Αυτός δεν ήταν μαζί στα πάνελ και έβγαινε φωτογραφίες με τη Μαρία (σ.σ. Καρυστιανού); Τώρα την κατηγορεί και αυτός;».
Ο Ιάσων Αποστολόπουλος απάντησε στον Ν. Πλακιά λέγοντας ότι δεν φοβάται να απαντήσει στην κυρία Καρυστιανού και έκανε την ανάρτηση και στο X.
Με ανάρτησή του στο facebook ο ακτιβιστής-διασώστης απαντά στη δήλωση της Μαρίας Καρυστιανού μετά το ναυάγιο με τους 15 νεκρούς ανοικτά της Χίου, που επέκρινε το κράτος που «δεν πράττει όσα μπορεί για την αποτροπή των παράνομων εισβολών».
«Γνωρίζετε ότι 10 παιδιά είναι στο νοσοκομείο με κατάγματα και σπασμένα χέρια; Είναι αυτά τα παιδιά εισβολείς;» λέει μεταξύ άλλων και καταλήγει καλώντας την Μαρία Καρυστιανού να ανασκευάσει τις δηλώσεις της.
Την ανάρτηση την ανέβασε στο facebook. Στη συνομιλία παρενέβη και ο Νίκος Πλακιάς, που έχασε τις δίδυμες κόρες και την ανιψιά του στο δυστύχημα των Τεμπών ο οποίος διερωτήθηκε γιατί δεν το ανέβασε και στην πλατφόρμα X . Μάλιστα σχολίασε απευθυνόμενος στον Ι. Αποστολόπουλο: «Αυτός δεν ήταν μαζί στα πάνελ και έβγαινε φωτογραφίες με τη Μαρία (σ.σ. Καρυστιανού); Τώρα την κατηγορεί και αυτός;».
Ο Ιάσων Αποστολόπουλος απάντησε στον Ν. Πλακιά λέγοντας ότι δεν φοβάται να απαντήσει στην κυρία Καρυστιανού και έκανε την ανάρτηση και στο X.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα