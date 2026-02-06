Ιάσονας Αποστολόπουλος κατά Καρυστιανού για την τραγωδία στη Χίο: Είναι αυτά τα παιδιά εισβολείς; Οφείλετε να ανασκευάσετε
ΕΛΛΑΔΑ
Ιάσονας Αποστολόπουλος Μαρία Καρυστιανού Χίος Μετανάστες Νίκος Πλακιάς

Ιάσονας Αποστολόπουλος κατά Καρυστιανού για την τραγωδία στη Χίο: Είναι αυτά τα παιδιά εισβολείς; Οφείλετε να ανασκευάσετε

Η παρέμβαση του Νίκου Πλακιά: «Αυτός δεν ήταν μαζί στα πάνελ και έβγαινε φωτογραφίες με τη Μαρία; Τώρα την κατηγορεί και αυτός;»

Ιάσονας Αποστολόπουλος κατά Καρυστιανού για την τραγωδία στη Χίο: Είναι αυτά τα παιδιά εισβολείς; Οφείλετε να ανασκευάσετε
308 ΣΧΟΛΙΑ
Να ανασκευάσει τις δηλώσεις της για το πολύνεκρο ναυάγιο μεταναστών στη Χίο καλεί την Μαρία Καρυστιανού ο Ιάσονας Αποστολόπουλος. 

Με ανάρτησή του στο facebook ο ακτιβιστής-διασώστης απαντά στη δήλωση της Μαρίας Καρυστιανού μετά το ναυάγιο με τους 15 νεκρούς ανοικτά της Χίου, που επέκρινε το κράτος που «δεν πράττει όσα μπορεί για την αποτροπή των παράνομων εισβολών».

«Γνωρίζετε ότι 10 παιδιά είναι στο νοσοκομείο με κατάγματα και σπασμένα χέρια; Είναι αυτά τα παιδιά εισβολείς;» λέει μεταξύ άλλων και καταλήγει καλώντας την Μαρία Καρυστιανού να ανασκευάσει τις δηλώσεις της.

Την ανάρτηση την ανέβασε στο facebook. Στη συνομιλία παρενέβη και ο Νίκος Πλακιάς, που έχασε τις δίδυμες κόρες και την ανιψιά του στο δυστύχημα των Τεμπών ο οποίος διερωτήθηκε γιατί δεν το ανέβασε και στην πλατφόρμα X . Μάλιστα σχολίασε απευθυνόμενος στον Ι. Αποστολόπουλο: «Αυτός δεν ήταν μαζί στα πάνελ και έβγαινε φωτογραφίες με τη Μαρία (σ.σ. Καρυστιανού); Τώρα την κατηγορεί και αυτός;».  


Ο Ιάσων Αποστολόπουλος απάντησε στον Ν. Πλακιά λέγοντας ότι δεν φοβάται να απαντήσει στην κυρία Καρυστιανού και έκανε την ανάρτηση και στο X.

308 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Όταν η Βιολογία Συναντά το Θαύμα: Είναι η Δωρεά Ωαρίων το Τελευταίο Σύνορο για το Όνειρο της Οικογένειας;

Η σύγχρονη αναπαραγωγική ιατρική συναντά τη συνειδητή επιλογή της μητρότητας, προσφέροντας ασφαλείς λύσεις για την υπογονιμότητα με σεβασμό, επιστημονική ακρίβεια και ανθρώπινη φροντίδα.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης