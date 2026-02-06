Συνελήφθη 16χρονος στη Ρόδο για ναρκωτικά
ΕΛΛΑΔΑ
Ρόδος Ναρκωτικά

Συνελήφθη 16χρονος στη Ρόδο για ναρκωτικά

Για την ίδια υπόθεση συνελήφθη και η μητέρα του ανήλικου

Συνελήφθη 16χρονος στη Ρόδο για ναρκωτικά
Στη σύλληψη ενός 16χρονου προχώρησαν το μεσημέρι της Πέμπτης -5 Φεβρουαρίου- στη Ρόδο αστυνομικοί της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας, στο πλαίσιο ελέγχων για την αντιμετώπιση της παραβατικότητας.

Κατά τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στον ανήλικο, βρέθηκε στην κατοχή του αυτοσχέδιο τσιγάρο κάνναβης. Στη συνέχει ακολούθησε έρευνα στην κατοικία του, όπου εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 10,5 γραμμάρια κάνναβης, ζυγαριά ακριβείας και θρυμματιστής. 

Για την ίδια υπόθεση συνελήφθη και η μητέρα του ανήλικου, σε βάρος της οποία σχηματίστηκε δικογραφία για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Thema Insights

Όταν η Βιολογία Συναντά το Θαύμα: Είναι η Δωρεά Ωαρίων το Τελευταίο Σύνορο για το Όνειρο της Οικογένειας;

Η σύγχρονη αναπαραγωγική ιατρική συναντά τη συνειδητή επιλογή της μητρότητας, προσφέροντας ασφαλείς λύσεις για την υπογονιμότητα με σεβασμό, επιστημονική ακρίβεια και ανθρώπινη φροντίδα.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης