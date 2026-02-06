Η ΑΒ Βασιλόπουλος αναδείχθηκε ως Κορυφαίος Εργοδότης στην Ελλάδα και για το 2026, από το έγκυρο Top Employers Institute, όπως και το 2025 και το 2024.
Συνελήφθη 16χρονος στη Ρόδο για ναρκωτικά
Για την ίδια υπόθεση συνελήφθη και η μητέρα του ανήλικου
Στη σύλληψη ενός 16χρονου προχώρησαν το μεσημέρι της Πέμπτης -5 Φεβρουαρίου- στη Ρόδο αστυνομικοί της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας, στο πλαίσιο ελέγχων για την αντιμετώπιση της παραβατικότητας.
Κατά τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στον ανήλικο, βρέθηκε στην κατοχή του αυτοσχέδιο τσιγάρο κάνναβης. Στη συνέχει ακολούθησε έρευνα στην κατοικία του, όπου εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 10,5 γραμμάρια κάνναβης, ζυγαριά ακριβείας και θρυμματιστής.
Για την ίδια υπόθεση συνελήφθη και η μητέρα του ανήλικου, σε βάρος της οποία σχηματίστηκε δικογραφία για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.
