Κρήτη: Απολογείται ο 19χρονος φαντάρος που «γάζωσε» σπίτι και αυτοκίνητο σε χωριό του Ηρακλείου
Στα δικαστήρια Ηρακλείου αναμένεται να βρεθεί σήμερα (6/2) ο 19χρονος φαντάρος που κατηγορείται ότι «γάζωσε» σπίτι και αυτοκίνητο σε χωριό της ενδοχώρας του Ηρακλείου.
Ο 19χρονος μετά από λίγα 24ωρα από το συμβάν παραδόθηκε στις Αρχές, αφού ήδη είχε ενημερωθεί το στρατόπεδο ότι τον αναζητούσαν. Σύμφωνα με όσα μεταδίδει η τοπική ιστοσελίδα patris.gr ο φαντάρος οδηγήθηκε στον εισαγγελέα και στη συνέχεια έλαβε προθεσμία με αποτέλεσμα σήμερα να απολογηθεί ενώπιον της ανακρίτριας.
Μάλιστα, όπως αναφέρεται στη δικογραφία, από τις σφαίρες «βλήθηκε η κεντρική θύρα της οικίας του, την οποία διαπέρασε η βολίδα και κατέληξε στο πάτωμα του σαλονιού αυτής, και ένας τοίχος της οικίας αριστερά της κεντρικής θύρας».
Οι σφαίρες έφτασαν μέχρι και το… σαλόνιΟ 19χρονος υπηρετούσε σε στρατόπεδο της Κρήτης και πήρε τετραήμερη άδεια για να πάει στην οικογένειά του. Ωστόσο, εκείνος, φέρεται πως τα ξημερώματα της 1ης Φεβρουαρίου πήγε με ένα αυτοκίνητο έξω από το σπίτι 34χρονου και με ένα όπλο πυροβόλησε στο σπίτι και στο αυτοκίνητό, ενώ στη συνέχεια εξαφανίστηκε προς άγνωστη κατεύθυνση.
Τα ευρήματα των αρχώνΟι Αρχές κατά την αυτοψία που έκαναν στον χώρο βρήκαν και κατάσχεσαν μία σφαίρα, τρεις κάλυκες και τρία βλήματα τα οποία απεστάλησαν στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, για την εργαστηριακή τους εξέταση και τη σύγκρισή τους με τυχόν εκκρεμείς υποθέσεις.
