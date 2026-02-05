Τα ορμητικά νερά χειμάρρου πέρασαν πάνω από δρόμο στον Ξηρόκαμπο Μεσσηνίας, έκλεισε τμήμα της εθνικής οδού Πύργου - Κυπαρισσίας
ΕΛΛΑΔΑ
Καιρός Κακοκαιρία Θοδωρής Κολυδάς Βροχές Καταιγίδες

Τα ορμητικά νερά χειμάρρου πέρασαν πάνω από δρόμο στον Ξηρόκαμπο Μεσσηνίας, έκλεισε τμήμα της εθνικής οδού Πύργου - Κυπαρισσίας

Το 112 έστειλε μήνυμα στην Τριφυλία Μεσσηνίας - Η εξέλιξη της κακοκαιρίας της επόμενες ώρες - Η πρόγνωση του καιρού από τον Θοδωρή Κολυδά

Τα ορμητικά νερά χειμάρρου πέρασαν πάνω από δρόμο στον Ξηρόκαμπο Μεσσηνίας, έκλεισε τμήμα της εθνικής οδού Πύργου - Κυπαρισσίας
UPD: 5 ΣΧΟΛΙΑ
Μεγάλα προβλήματα έχουν δημιουργηθεί στην Τριφυλία  της Μεσσηνίας λόγω της κακοκαιρίας, με το 112 να στέλνει μήνυμα για περιορισμό των μετακινήσεων. Ζημιές από τις ισχυρές καταιγίδες και σε περιοχές της Ηλείας.

Όπως μεταδίδει το elefteriaonline.gr τον Ξηρόκαμπο ένας από τους κεντρικούς δρόμους έχει μετατραπεί σε ορμητικό χείμαρρο, ενώ έχει κλείσει και η Εθνική Οδός Πύργου - Κυπαρισσίας στο ύψος του Καλού Νερού. Προβλήματα υπάρχουν και στον δρόμο Κυπαρισσίας - Φιλιατρών, στο ύψος της Τερψιθέας, καθώς στο σημείο έχει συγκεντρωθεί μεγάλος όγκος νερού.

Σύμφωνα με ενημέρωση από τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Αντώνη Βλάχο ανάλογα προβλήματα παρατηρούνται και σε άλλα σημεία του Δήμου Τριφυλίας.

Δείτε βίντεο με τα ορμητικά νερά στον Ξηρόκαμπο:



Τριφυλία: Μεγάλος όγκος νερού έκοψε τον δρόμο στον Ξηρόκαμπο Κυπαρισσίας

Δείτε φωτογραφίες από την Ηλεία και τη Μεσσηνία

Τα ορμητικά νερά χειμάρρου πέρασαν πάνω από δρόμο στον Ξηρόκαμπο Μεσσηνίας, έκλεισε τμήμα της εθνικής οδού Πύργου - Κυπαρισσίας
Τα ορμητικά νερά χειμάρρου πέρασαν πάνω από δρόμο στον Ξηρόκαμπο Μεσσηνίας, έκλεισε τμήμα της εθνικής οδού Πύργου - Κυπαρισσίας
Τα ορμητικά νερά χειμάρρου πέρασαν πάνω από δρόμο στον Ξηρόκαμπο Μεσσηνίας, έκλεισε τμήμα της εθνικής οδού Πύργου - Κυπαρισσίας
Τα ορμητικά νερά χειμάρρου πέρασαν πάνω από δρόμο στον Ξηρόκαμπο Μεσσηνίας, έκλεισε τμήμα της εθνικής οδού Πύργου - Κυπαρισσίας
Τα ορμητικά νερά χειμάρρου πέρασαν πάνω από δρόμο στον Ξηρόκαμπο Μεσσηνίας, έκλεισε τμήμα της εθνικής οδού Πύργου - Κυπαρισσίας
Κλείσιμο

Τα ορμητικά νερά χειμάρρου πέρασαν πάνω από δρόμο στον Ξηρόκαμπο Μεσσηνίας, έκλεισε τμήμα της εθνικής οδού Πύργου - Κυπαρισσίας
Τα ορμητικά νερά χειμάρρου πέρασαν πάνω από δρόμο στον Ξηρόκαμπο Μεσσηνίας, έκλεισε τμήμα της εθνικής οδού Πύργου - Κυπαρισσίας
Τα ορμητικά νερά χειμάρρου πέρασαν πάνω από δρόμο στον Ξηρόκαμπο Μεσσηνίας, έκλεισε τμήμα της εθνικής οδού Πύργου - Κυπαρισσίας


Το μήνυμα από το 1112



Σύμφωνα με το meteo, αυτή την ώρα βρέχει σε Πειραιά, Ελευσίνα, Φάληρο, Παλαιό Φάληρο, Άλιμο, Πέραμα και Ασπρόπυργο.

Όπως εξηγεί ο Θοδωρής Κολυδάς μέχρι νωρίς το απόγευμα θα συνεχιστούν οι έντονες βροχοπτώσεις στα νησιά του Ιονίου, Λευκάδα, Ιθάκη, Κεφαλονιά, Ζάκυνθο και τη δυτική Στερεά

Έως το βράδυ θα επηρεαστεί η δυτική και νότια Πελοπόννησος και μέχρι τη νύχτα η ανατολική Μακεδονία και Θράκη.

Μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής, γράφει ο πρώην διευθυντής της ΕΜΥ, θα επηρεαστούν με έντονες βροχές τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου
και τα Δωδεκάνησα

Σύμφωνα με τον κ. Κολυδά οι πολύ ισχυροί νότιοι νοτιοανατολικοί άνεμοι εντάσεως 8 και τοπικά 9 μποφόρ θα πνέουν μέχρι το απόγευμα στο Ανατολικό Αιγαίο ενώ, όπως σημειώνει, «τις επόμενες ημέρες θα έχουμε διαδοχικά συστήματα που θα μας επηρεάζουν από τα δυτικά». 

Λίγο πριν τις 12 ο μετεωρολόγος είχε προειδοποιήσει για καταιγίδες τις επόμενες 2-3 ώρες στην Αττική.



Επεισόδια μεταφοράς σκόνης

Από την πλευρά του ο Γιώργος Τσατραφύλλιας κάνει λόγο για «back-to-back βροχοχαμηλά αλλά χωρίς τα βαριά κρύα...» εξηγώντας ότι «με αρκετές βροχές, υγρασία, νοτιάδες και υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες θα κυλίσουν οι επόμενες αρκετές ημέρες».

Όπως σημειώνει «κατά διαστήματα θα έχουμε και επεισόδια μεταφοράς αφρικανικής σκόνης» προσθέτοντας ότι «οι βροχές δεν θα είναι πάντα "αθώες" για ορισμένες περιοχές, ειδικά για τη δυτική Ελλάδα και το ανατολικό Αιγαίο που φαίνεται να δέχονται τον μεγαλύτερο όγκο το επόμενο διάστημα, λόγω υπερκορεσμού των εδαφών».




Καιρός: Οι 11 περιοχές που θα επηρεαστούν τις επόμενες ώρες από βροχές και καταιγίδες
UPD: 5 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Όταν η Βιολογία Συναντά το Θαύμα: Είναι η Δωρεά Ωαρίων το Τελευταίο Σύνορο για το Όνειρο της Οικογένειας;

Η σύγχρονη αναπαραγωγική ιατρική συναντά τη συνειδητή επιλογή της μητρότητας, προσφέροντας ασφαλείς λύσεις για την υπογονιμότητα με σεβασμό, επιστημονική ακρίβεια και ανθρώπινη φροντίδα.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης