Τα ορμητικά νερά χειμάρρου πέρασαν πάνω από δρόμο στον Ξηρόκαμπο Μεσσηνίας, έκλεισε τμήμα της εθνικής οδού Πύργου - Κυπαρισσίας
Το 112 έστειλε μήνυμα στην Τριφυλία Μεσσηνίας - Η εξέλιξη της κακοκαιρίας της επόμενες ώρες - Η πρόγνωση του καιρού από τον Θοδωρή Κολυδά
Όπως μεταδίδει το elefteriaonline.gr τον Ξηρόκαμπο ένας από τους κεντρικούς δρόμους έχει μετατραπεί σε ορμητικό χείμαρρο, ενώ έχει κλείσει και η Εθνική Οδός Πύργου - Κυπαρισσίας στο ύψος του Καλού Νερού. Προβλήματα υπάρχουν και στον δρόμο Κυπαρισσίας - Φιλιατρών, στο ύψος της Τερψιθέας, καθώς στο σημείο έχει συγκεντρωθεί μεγάλος όγκος νερού.
Σύμφωνα με ενημέρωση από τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Αντώνη Βλάχο ανάλογα προβλήματα παρατηρούνται και σε άλλα σημεία του Δήμου Τριφυλίας.
Δείτε βίντεο με τα ορμητικά νερά στον Ξηρόκαμπο:
Δείτε φωτογραφίες από την Ηλεία και τη Μεσσηνία
Το μήνυμα από το 1112
🆘 Λόγω έντονων καιρικών φαινομένων στη Δημοτική Κοινότητα #Τριφυλίας περιορίστε τις μετακινήσεις σας.
‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.
Σύμφωνα με το meteo, αυτή την ώρα βρέχει σε Πειραιά, Ελευσίνα, Φάληρο, Παλαιό Φάληρο, Άλιμο, Πέραμα και Ασπρόπυργο.
Όπως εξηγεί ο Θοδωρής Κολυδάς μέχρι νωρίς το απόγευμα θα συνεχιστούν οι έντονες βροχοπτώσεις στα νησιά του Ιονίου, Λευκάδα, Ιθάκη, Κεφαλονιά, Ζάκυνθο και τη δυτική Στερεά
Έως το βράδυ θα επηρεαστεί η δυτική και νότια Πελοπόννησος και μέχρι τη νύχτα η ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
Μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής, γράφει ο πρώην διευθυντής της ΕΜΥ, θα επηρεαστούν με έντονες βροχές τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου
και τα Δωδεκάνησα
✅Θα συνεχιστούν οι έντονες βροχοπτώσεις στα νησιά του Ιονίου, Λευκάδα, Ιθάκη, Κεφαλονιά, Ζάκυνθο και τη δυτική Στερεά μέχρι νωρίς το απόγευμα , στη δυτική και νότια Πελοπόννησο έως το βράδυ και στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη μέχρι… pic.twitter.com/HrryphwOU1
Λίγο πριν τις 12 ο μετεωρολόγος είχε προειδοποιήσει για καταιγίδες τις επόμενες 2-3 ώρες στην Αττική.
Το σύστημα καταιγίδων που εντοπίζεται δυτικά της Αττικής παρουσιάζει χαρακτηριστικά ώριμης οργανωμένης νεφικής μάζας. Σύμφωνα με τα δορυφορικά δεδομένα, οι θερμοκρασίες κορυφής των νεφών κυμαίνονται κοντά στους -52°C έως -53°C, τιμές που… pic.twitter.com/Wsu9ceDgmO
Επεισόδια μεταφοράς σκόνηςΑπό την πλευρά του ο Γιώργος Τσατραφύλλιας κάνει λόγο για «back-to-back βροχοχαμηλά αλλά χωρίς τα βαριά κρύα...» εξηγώντας ότι «με αρκετές βροχές, υγρασία, νοτιάδες και υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες θα κυλίσουν οι επόμενες αρκετές ημέρες».
Όπως σημειώνει «κατά διαστήματα θα έχουμε και επεισόδια μεταφοράς αφρικανικής σκόνης» προσθέτοντας ότι «οι βροχές δεν θα είναι πάντα "αθώες" για ορισμένες περιοχές, ειδικά για τη δυτική Ελλάδα και το ανατολικό Αιγαίο που φαίνεται να δέχονται τον μεγαλύτερο όγκο το επόμενο διάστημα, λόγω υπερκορεσμού των εδαφών».
