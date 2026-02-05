Στην Παλαιόχωρα Χανίων, το BEYOND Luxury Retreat εισάγει μια σπάνια καινοτομία στην ελληνική φιλοξενία, δημιουργώντας αυτόνομο κτίριο διαμονής προσωπικού στο κέντρο του συγκροτήματος, με ίδια θέα και ποιότητα χώρου με τους φιλοξενούμενους!
Ρίο: Μυστήριο με την εξαφάνιση ψαροντουφεκά που παραμένει άφαντος εδώ και μήνες, πληροφορίες για αίτημα άρσης του τηλεφωνικού απορρήτου
Μοναδικά ευρήματα στη στεριά αποτελούν η ταυτότητά του και ορισμένα εξαρτήματα του εξοπλισμού του
Ανοιχτή φαίνεται πως παραμένει από το Λιμενικό Σώμα η υπόθεση το ερασιτέχνη ψαροτουφεκά, ο οποίος φέρεται να εξαφανίστηκε πριν από μήνες στη θαλάσσια περιοχή του Ρίου.
Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, ο άνδρας είχε μεταβεί στην ακτή πρωινές ώρες (10:00–11:00), είχε αφήσει τα προσωπικά του αντικείμενα πίσω από το Κάστρο και στη συνέχεια βούτηξε στη θάλασσα για ψαροτούφεκο. Καθώς νύχτωσε χωρίς να υπάρξει κάποιο σημείο ζωής, η μητέρα του δήλωσε την εξαφάνισή του στις Αρχές, με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός.
Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πάτρας ενεργοποιήθηκε ο Διεθνής Κανονισμός Έρευνας και Διάσωσης και ξεκίνησαν εκτεταμένες έρευνες με όλα τα διαθέσιμα πλωτά μέσα στη θαλάσσια περιοχή της Γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου και ευρύτερα, σε ακτίνα δύο ναυτικών μιλίων. Παράλληλα, παραπλέοντα ιδιωτικά σκάφη που κινούνταν στον Πατραϊκό και τον Κορινθιακό κόλπο ενημερώθηκαν να συνδράμουν, ενώ κινητοποιήθηκαν και οι όμορες Λιμενικές Αρχές Ναυπάκτου, Μεσολογγίου, Κυλλήνης, καθώς και του Ιονίου. Διενεργήθηκαν επίσης έλεγχοι από ξηράς για πιθανό εντοπισμό ευρημάτων.
Οι έρευνες, συνολικής διάρκειας 78 ωρών, δεν απέδωσαν κάποιο αποτέλεσμα. Έκτοτε συνεχίζονται σποραδικά, τόσο από θαλάσσης όσο και από ξηράς, όποτε οι συνθήκες το επιτρέπουν.
Μοναδικά ευρήματα στη στεριά αποτελούν η ταυτότητά του και ορισμένα εξαρτήματα του εξοπλισμού του, τα οποία εντοπίστηκαν στο σημείο όπου φέρεται να είχε αφήσει τα προσωπικά του αντικείμενα.
Πληροφορίες για άρση του τηλεφωνικού απορρήτουΣύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει η τοπική ιστοσελίδα Patrapress.gr, εντός των επόμενων ημερών ο Λιμενικός Σταθμός Ρίου προτίθεται να αιτηθεί από την Εισαγγελία Αχαΐας την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου του αγνοούμενου, προκειμένου να διερευνηθούν τυχόν στοιχεία επικοινωνιών πριν από την εξαφάνισή του.
