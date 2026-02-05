Ανεμοστρόβιλος στην Κέρκυρα: Σοβαρές ζημιές σε σπίτια στον Αφιώνα, πλημμύρες και στην Κεφαλονιά, δείτε βίντεο
Ανεμοστρόβιλος στην Κέρκυρα: Σοβαρές ζημιές σε σπίτια στον Αφιώνα, πλημμύρες και στην Κεφαλονιά, δείτε βίντεο
Η κακοκαιρία χτυπά τα νησιά του Ιονίου με θυελλώδεις ανέμους και ισχυρές βροχές – Σε επιφυλακή Πολιτική Προστασία και Πυροσβεστική
Με ένταση έκανε την εμφάνισή της η κακοκαιρία στα νησιά του Ιονίου, καθώς ανεμοστρόβιλος έπληξε χωριό της Κέρκυρα, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές, ενώ ισχυρές βροχοπτώσεις στην Κεφαλονιά οδήγησαν σε πλημμυρικά φαινόμενα.
Σύμφωνα με το corfunews, ανεμοστρόβιλος χτύπησε το χωριό Αφιώνας, στο βορειοδυτικό τμήμα της Κέρκυρας. Από το πέρασμά του προκλήθηκαν σοβαρές ζημιές, καθώς τουλάχιστον τρεις στέγες σπιτιών παρασύρθηκαν από τους ισχυρούς ανέμους, ενώ καταστράφηκε και περίπτερο του Δήμου.
Οι θυελλώδεις άνεμοι δημιούργησαν εκτεταμένα προβλήματα τόσο στο βόρειο όσο και στο νότιο συγκρότημα του νησιού. Κλώνοι δέντρων έπεσαν στο οδόστρωμα, δυσχεραίνοντας την κυκλοφορία και καθιστώντας αναγκαία την άμεση επέμβαση της Πυροσβεστική Υπηρεσία για την απομάκρυνσή τους.
Η Πολιτική Προστασία και η Πυροσβεστική παραμένουν σε αυξημένη επιφυλακή καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας, καθώς η κακοκαιρία αναμένεται να επηρεάσει τη χώρα το επόμενο διήμερο, με έντονα καιρικά φαινόμενα σε αρκετές περιοχές.
Πλημμυρικά φαινόμενα στην ΚεφαλονιάΤην ίδια ώρα, ισχυρή βροχόπτωση έπληξε την Κεφαλονιά, με αποτέλεσμα να εκδηλωθούν πλημμυρικά φαινόμενα σε διάφορες περιοχές του νησιού. Οι Αρχές παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της κακοκαιρίας, καθώς τα φαινόμενα αναμένεται να συνεχιστούν.
