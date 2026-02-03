Πίσω από την πιο συχνή καθημερινή συνήθεια βρίσκονται επιλογές που στηρίζονται στην αξιοπιστία μιας μάρκας και την υψηλή ποιότητα ενός προϊόντος
Ξεκινούν οι ηλεκτρονικές δημοπρασίες για παραχώρηση χρήση αιγιαλού και παραλίας
Θα υλοποιηθούν περίπου 3.250 δημοπρασίες μέχρι τη λήξη της προθεσμίας στις 31 Μαρτίου - Αφορούν χρήση για άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους λουόμενους ή την αναψυχή του κοινού
Σε εξέλιξη βρίσκεται το πρόγραμμα ηλεκτρονικών πλειοδοτικών δημοπρασιών παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας.
Όπως ανακοίνωσε η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών, σε συνεργασία με την Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, από φέτος όλες οι δημοπρασίες θα υλοποιούνται αποκλειστικά από τις Κτηματικές Υπηρεσίες.
Συγκεκριμένα προβλέπονται ότι θα υλοποιηθούν περίπου 3.250 δημοπρασίες μέχρι τη λήξη της προθεσμίας στις 31 Μαρτίου 2026.
Σήμερα ξεκινάει η ανάρτηση των διακηρύξεων από τις Κτηματικές Υπηρεσίες στο https://eauctions.gsis.gr. Η διαδικασία προβλέπει 7 εργάσιμες ημέρες για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής από τις επιχειρήσεις και τουλάχιστον 20 ημέρες για την πραγματοποίηση της δημοπρασίας, από την ανάρτηση της εκάστοτε διακήρυξης.
Στον ίδιο ιστότοπο, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν διαδραστικό χάρτη με τις διαθέσιμες παραλίες, καθώς και όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τη συμμετοχή στη διαδικασία.
Πρόκειται για μια κοινή δράση της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, που διασφαλίζει τη διαφάνεια της διαδικασίας και την εύκολη πρόσβαση των ενδιαφερόμενων επιχειρηματιών.
