Ξεκινούν οι ηλεκτρονικές δημοπρασίες για παραχώρηση χρήση αιγιαλού και παραλίας

Θα υλοποιηθούν περίπου 3.250 δημοπρασίες μέχρι τη λήξη της προθεσμίας στις 31 Μαρτίου - Αφορούν χρήση για άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους λουόμενους ή την αναψυχή του κοινού