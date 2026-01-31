Γεωργιάδης: Έλλειμμα 4.000 νοσηλευτών το βασικό «αγκάθι» για το σύστημα Υγείας
Ο υπουργός Υγείας μιλά για κρίσιμες ελλείψεις προσωπικού, τις δυσκολίες στις προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ, το «βραχιολάκι» στα ΤΕΠ και τη μήνυση από την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας
Στις σοβαρές ελλείψεις νοσηλευτικού προσωπικού, που –όπως είπε– αποτελούν το μεγαλύτερο πρόβλημα του δημόσιου συστήματος Υγείας, αναφέρθηκε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, μιλώντας το πρωί του Σαββάτου στο Ertnews 105,8, επισημαίνοντας ότι λείπουν περίπου 4.000 νοσηλευτές από τα νοσοκομεία της χώρας.
Όπως ανέφερε ο υπουργός, η ενίσχυση του ΕΣΥ με 4.000 νοσηλευτές θα άλλαζε ουσιαστικά τη λειτουργία του, τονίζοντας χαρακτηριστικά ότι «το σύστημα θα ανέπνεε». Στο πλαίσιο αυτό, προανήγγειλε ότι το επόμενο διάστημα η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας θα επικεντρωθεί ιδιαίτερα στην αντιμετώπιση του συγκεκριμένου προβλήματος. Παράλληλα, σημείωσε ότι παρατηρείται το φαινόμενο υποψήφιοι που επιτυγχάνουν στους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ να μην αποδέχονται τελικά τις θέσεις που τους προσφέρονται.
Αναφερόμενος στις άγονες και απομακρυσμένες περιοχές, ο κ. Γεωργιάδης έκανε λόγο για αυξημένο ενδιαφέρον στην τελευταία σχετική πρόσκληση, επισημαίνοντας ως χαρακτηριστικό παράδειγμα τη Δράμα, όπου –όπως είπε– εντοπίστηκαν δύο παθολόγοι, γεγονός που επιτρέπει την επαναλειτουργία της παθολογικής κλινικής μετά από πολύμηνη αναστολή.
Ο υπουργός Υγείας έκανε, επίσης, σύγκριση με την Κύπρο, σημειώνοντας ότι η γειτονική χώρα έχει προχωρήσει σε εξαιρετικά υψηλές αμοιβές για το προσωπικό των δημόσιων νοσοκομείων της, με μισθούς που φτάνουν, όπως είπε, τις 8.000 και τις 10.000 ευρώ, στο πλαίσιο δραστικών παρεμβάσεων για τη διάσωση του συστήματος Υγείας. «Αυτό δεν μπορούμε να το συναγωνιστούμε», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην εφαρμογή του λεγόμενου «βραχιολιού» στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών, χαρακτηρίζοντας το μέτρο «επανάσταση» και αποκαλύπτοντας ότι αποτελεί δική του πρωτοβουλία. Όπως είπε, μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες το σύστημα θα επεκταθεί σε ακόμη 100 νοσοκομεία, ενώ σε επόμενο στάδιο οι πολίτες θα μπορούν να ενημερώνονται σε πραγματικό χρόνο για τον χρόνο αναμονής σε κάθε νοσηλευτικό ίδρυμα, κάτι που –όπως τόνισε– θα επηρεάζει και την επιλογή νοσοκομείου σε ψυχολογικό επίπεδο.
Σε πολιτικό επίπεδο, ο κ. Γεωργιάδης αναφέρθηκε στη μήνυση που έχει καταθέσει εις βάρος του η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου, σχολιάζοντας ότι «ο καθένας κάνει ό,τι νομίζει» και πως πλέον «τον λόγο έχει ο εισαγγελέας». Υποστήριξε ότι η μήνυση κατατέθηκε λίγο πριν εκπνεύσει η σχετική προθεσμία, ώστε να μην προλάβει ο ίδιος να κινηθεί νομικά, ενώ υπενθύμισε ότι είχε προηγηθεί χαρακτηρισμός του ως «δολοφόνου».
Τέλος, εκτίμησε ότι το πολιτικό κόστος από τη δημόσια συζήτηση γύρω από την τραγωδία των Τεμπών επιβαρύνει κυρίως συγκεκριμένες δυνάμεις της αντιπολίτευσης, υποστηρίζοντας ότι η Νέα Δημοκρατία δεν φαίνεται να πλήττεται. Όπως είπε, συνταξιούχοι και εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα «είδαν αυξήσεις και κατάλαβαν τι ψηφίστηκε πέρυσι», εκτίμηση που –κατά τον ίδιο– θα αποτυπωθεί και στο πολιτικό πεδίο.
