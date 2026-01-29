Οπαδός του ΠΑΟΚ που σκοτώθηκε στο δυστύχημα στη Ρουμανία, είχε χάσει τον πατέρα του στον ίδιο δρόμο από τροχαίο
Οπαδός του ΠΑΟΚ που σκοτώθηκε στο δυστύχημα στη Ρουμανία, είχε χάσει τον πατέρα του στον ίδιο δρόμο από τροχαίο

Συγγενείς του άτυχου Δημήτρη από την Αλεξάνδρεια μίλησαν για τον άτυχο νεαρό και την τραγωδία για την οικογένειά του

Ο Δημήτρης Μαρωνίτης, ένας από τους εφτά νεαρούς οπαδούς του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους στην αδιανόητη τραγωδία στη Ρουμανία, είχε χάσει τον πατέρα του στον ίδιο δρόμο, σύμφωνα με όσα είπαν συγγενείς του. 

Συγκεκριμένα, μιλώντας στο Star γυναίκες από την οικογένεια του άτυχου Δημήτρη ανέφεραν με σπαρακτικό τρόπο ότι είχε χάσει τον πατέρα του από όταν ήταν 12 ετών. Ο πατέρας του Δημήτρη ήταν επαγγελματίας οδηγός και σύμφωνα με όσα είπαν, είχε χάσει τη ζωή του με την νταλίκα στον ίδιο δρόμο ακριβώς. 

«Το βανάκι το οδηγούσε κάποιος από την παρέα. Ο πατέρας είχε φύγει με την νταλίκα στον ίδιο δρόμο ακριβώς στη Ρουμανία. Το παιδί μεγάλωσε ορφανό από 12 χρονών. Ήταν μοναχοπαίδι. Ζούσε τα τελευταία χρόνια με τη μητέρα του στη Θεσσαλονίκη», όπως ανέφερε συγγενής του άτυχου 27χρονου, στην εκπομπή του Star.

«Η μάνα του ούτε να μιλήσει δε μπορεί. Χάθηκε για πάντα το παιδί μας, ο λεβέντης μας. Έφυγε τόσο χαρούμενος για αυτό το παιχνίδι, ήταν κολλητοί από μικρά παιδιά με την παρέα του» είπε επίσης συγγενής του θύματος.

