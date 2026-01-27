Βίντεο από τις ληστείες στη Δυτική Αττική: Απειλούσαν με όπλο και μαχαίρι τους υπαλλήλους και έπαιρναν τις εισπράξεις
Βίντεο από τις ληστείες στη Δυτική Αττική: Απειλούσαν με όπλο και μαχαίρι τους υπαλλήλους και έπαιρναν τις εισπράξεις

Στα βίντεο που εξασφάλισε το protothema.gr, φαίνονται οι δύο δράστες με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους να απειλούν τους υπαλλήλους των καταστημάτων

Παναγιώτης Βλαχουτσάκος, Μαρίνος Αλειφέρης
Περισσότερες από 17 ληστείες και κλοπές στη Δυτική Αττική είχαν πραγματοποιήσει τα μέλη συμμορίας που αποδομήθηκε πριν από μερικές ημέρες από στελέχη της ΕΛ.ΑΣ.

Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, οι δράστες, 19 και 21 ετών, δρούσαν κυρίως μεταμεσονύκτιες με πρώτες πρωινές ώρες και επέλεγαν καταστήματα τα οποία λειτουργούσαν σε αυτό το χρονικό διάστημα (σε κάποια από αυτά είχαν εργαστεί στο παρελθόν).

Στη συνέχεια, εισέβαλαν στους χώρους έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους με μάσκες και κουκούλες και αφού ακινητοποιούσαν τους υπαλλήλους με την απειλή χρήσης πιστολιού και μαχαιριού, αφαιρούσαν χρηματικά ποσά.

Βίντεο από τη δράση τους εξασφάλισε και παρουσιάζει το protothema.gr:



Σε πολλές περιπτώσεις πριν από την τέλεση των ληστειών, αφαιρούσαν δίκυκλες μοτοσυκλέτες τις οποίες χρησιμοποιούσαν για την προσέγγιση και τη διαφυγή τους από τα σημεία των ληστειών.

Σε μία περίπτωση οι δράστες δε δίστασαν να τραυματίσουν υπάλληλο με τη χρήση αεροβόλου όπλου, ενώ ενδεικτικό της θρασύτητας τους αποτελεί το γεγονός ότι είχαν αποκρύψει αεροβόλο πιστόλι, μαχαίρι και γάντια που είχαν χρησιμοποιήσει στις εγκληματικές τους πράξεις σε θαμνώδες σημείο στον προαύλιο χώρο σχολικού κτιρίου στο Χαϊδάρι.

Τελικά στη δράση τους μπήκε φρένο από στελέχη της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής που συνεργάστηκαν με στελέχη του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαϊδαρίου και στελέχη του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγάλεω.

Από τη μέχρι στιγμής προανακριτική έρευνα έχουν εξιχνιαστεί 17 περιπτώσεις ληστειών και κλοπών σε Χαϊδάρι, Αιγάλεω και Περιστέρι.
