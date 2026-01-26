Πάνω από 800 κλήσεις για μη χρήση κράνους σε μια εβδομάδα

Συνεχίζονται οι έλεγχοι και οι ενημερωτικές δράσεις της Ελληνικής Αστυνομίας
στο πλαίσιο της εκστρατείας «Μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους
», με σκοπό την καθολική συμμόρφωση των οδηγών και επιβατών δίκυκλων, καθώς και των χρηστών Ε.Π.Η.Ο. (Ελαφρών Προσωπικών Ηλεκτρικών Οχημάτων).
Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με το Κατευθυντήριο Επιχειρησιακό Σχέδιο Τροχαίας
, αστυνομικοί από όλες τις Υπηρεσίες Τροχαίας, Αστυνομικών Τμημάτων και Ο.Ε.Π.Τ.Α. σε ολόκληρη τη χώρα, προχωρούν σε αυστηρούς ελέγχους σε δίκυκλα, καθώς και σε επιχειρήσεις ενοικίασης δίκυκλων, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στους επαγγελματίες διανομείς και τους εργοδότες τους.
Ειδικότερα, το διάστημα 19/01/2026-25/01/2026 πραγματοποιήθηκαν -13.720- έλεγχοι, στο πλαίσιο των οποίων βεβαιώθηκαν -724- παραβάσεις σε οδηγούς (από τις οποίες -32- σε εργαζόμενους σε υπηρεσίες διανομής), καθώς και -89- παραβάσεις σε επιβάτες.
Ενδεικτικά, μεταξύ των παραβάσεων, οι -572- αφορούσαν οδηγούς δίκυκλων (από τους οποίους -31- διανομείς), -89- επιβάτες δίκυκλων και -151- οδηγούς Ε.Π.Η.Ο..
Πιο αναλυτικά, ανά περιφέρεια, βεβαιώθηκαν οι παρακάτω παραβάσεις:
· -397- στην Αττική,
· -79- στη Θεσσαλονίκη,
· -62- στα Ιόνια Νησιά,
· -58- στην Κρήτη,
· -57- στην Πελοπόννησο,
· -42- στη Δυτική Ελλάδα,
· -36- στη Θεσσαλία,