Σεσημασμένα τα δύο αδέρφια από την Αλβανία που ανατίναξαν την ντισκοτέκ Jacky.O, παραδέχθηκαν τις πράξεις τους
Ένας εκ των δραστών ανέφερε ότι πληρώθηκε για την επίθεση, ωστόσο αρνήθηκε να κατονομάσει τους εντολείς του, φοβούμενος για τη ζωή του
Σεσημασμένοι για σοβαρά αδικήματα είναι τα δύο αδέλφια από την Αλβανία που συνελήφθησαν για την βομβιστική επίθεση στη ντισκοτέκ Jacky.O το βράδυ της 7ης Οκτωβρίου 2025.
Μετά τη σύλληψη τους, οι δύο κατηγορούμενοι αποδέχθηκαν την πράξη τους, ενώ ένας εξ’ αυτών ανέφερε ότι πληρώθηκε για την επίθεση, ωστόσο αρνήθηκε να κατονομάσει τους εντολείς του, φοβούμενος για τη ζωή του.
Σχετικά με την έκρηξη, περιέγραψε πως έφθασε στο σημείο με τον αδελφό του χρησιμοποιώντας ένα δανεικό αυτοκίνητο (ανήκει σε μια γυναίκα). Αφού αποβιβάστηκε από αυτό, πήρε τη βόμβα που είχε μέσα σε μια σακούλα και την άφησε μπροστά από το κατάστημα. Όταν απομακρύνθηκε από αυτό, πάτησε ένα μπουτόν που είχε μαζί του και έγινε η έκρηξη.
Τόσο ο 40χρονος όσο και ο 32χρονος αδερφός του έχουν απασχολήσει κατά καιρούς τις Αρχές για διάφορα αδικήματα.
Ειδικότερα, όσον αφορά στον 40χρονο πέραν του εντάλματος σύλληψης που εκκρεμεί σε βάρος του, είναι σεσημασμένος για επαιτεία, ψευδή ανωμοτί κατάθεση, κλοπή στο πλαίσιο συσταθείσας συμμορίας, ασέλγεια, απόπειρα ληστείας στο πλαίσιο εγκληματικής οργάνωσης, ληστεία, επικίνδυνη σωματική βλάβη, πλαστογραφία, καθώς και για παράβαση της νομοθεσίας περί αλλοδαπών και της νομοθεσίας περί όπλων.
Ο αδερφός του είναι σεσημασμένος για κλοπή, απάτη, απειλή, εξύβριση καθώς και για παράβαση του K.O.K. και της νομοθεσίας «περί εξαρτησιογόνων ουσιών».
