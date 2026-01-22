Εξιχνιάστηκε η βομβιστική επίθεση στην ντισκοτέκ Jacky.O: Δράστες δύο Αλβανοί, «προστασία» το πιθανό κίνητρο
Εξιχνιάστηκε η βομβιστική επίθεση στην ντισκοτέκ Jacky.O: Δράστες δύο Αλβανοί, «προστασία» το πιθανό κίνητρο
Oι δύο κατηγορούμενοι φέρονται να έχουν απασχολήσει κατά το παρελθόν τις Αρχές για ληστείες
Στην εξιχνίαση της βομβιστικής επίθεσης που είχε σημειωθεί το βράδυ της 7ης Οκτωβρίου 2025 στην ντισκοτέκ Jacky.O προχώρησαν τα στελέχη του Τμήματος Εκβιαστών.
Σύμφωνα με πληροφορίες, δράστες φέρονται να είναι δύο Αλβανοί που είχαν καταγραφεί από κάμερες ασφαλείας. Αυτό που εξετάζεται ως πιθανό κίνητρο είναι η άρνηση του ιδιοκτήτη να δώσει χρήματα για προστασία.
Όσον αφορά στο προφίλ τους, οι δύο κατηγορούμενοι φέρονται να έχουν απασχολήσει κατά το παρελθόν τις Αρχές για ληστείες.
Σύμφωνα με πληροφορίες, δράστες φέρονται να είναι δύο Αλβανοί που είχαν καταγραφεί από κάμερες ασφαλείας. Αυτό που εξετάζεται ως πιθανό κίνητρο είναι η άρνηση του ιδιοκτήτη να δώσει χρήματα για προστασία.
Όσον αφορά στο προφίλ τους, οι δύο κατηγορούμενοι φέρονται να έχουν απασχολήσει κατά το παρελθόν τις Αρχές για ληστείες.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα