Αποχωρούν από το μπλόκο της Νίκαιας οι αγρότες
Με απόφαση της σημερινής συνέλευσης, προχωρούν σε συντεταγμένη αποχώρηση των τρακτέρ την προσεχή Παρασκευή

Αποχωρούν από το μπλόκο της Νίκαιας οι αγρότες μετά από εβδομάδες συνεχών κινητοποιήσεων και πολύμορφων δράσεων. Με απόφαση της σημερινής συνέλευσης, προχωρούν σε συντεταγμένη αποχώρηση των τρακτέρ την προσεχή Παρασκευή, σηματοδοτώντας την ολοκλήρωση της παρούσας φάσης των κινητοποιήσεων.

Την ίδια ώρα, παραμένει ανοικτό το ενδεχόμενο συνέχισης και κλιμάκωσης των αγροτικών δράσεων, καθώς το μπλόκο της Νίκαιας προτείνει προς την Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων, σε εύλογο χρονικό διάστημα, τη σύγκληση νέας πανελλαδικής σύσκεψης του συνόλου του αγροτικού κινήματος, με στόχο την κάθοδο στην Αθήνα με τρακτέρ, αγροτικά οχήματα και λεωφορεία.

Σύμφωνα με την απόφαση της συνέλευσης, στις 10:00 το πρωί της Παρασκευής, όλα τα τρακτέρ του μπλόκου θα αποχωρήσουν συντεταγμένα με κατεύθυνση το κέντρο της Λάρισας - σε μια συμβολική κίνηση - ενώ στη συνέχεια θα επιστρέψουν στις βάσεις τους.
