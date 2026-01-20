Μαθητής έβαλε φωτιά στο γυμνάσιο Ιτέας, αντιστάθηκε για να μην συλληφθεί

Εκτός από τη φωτιά, έκλεψε ένα laptop, ένα κομπιουτεράκι, εξαρτήματα υπολογιστών και 20 ευρώ από το κυλικείο του λυκείου





Εκτός από τη φωτιά, ο ανήλικος, ο οποίος αντιστάθηκε για να αποφύγει τη σύλληψη, προκάλεσε φθορές και στο







Ακολούθησε και το δεύτερο τα ξημερώματα της Δευτέρας όταν εισέβαλε στο λύκειο και προκάλεσε φθορές στις εγκαταστάσεις ενώ αφαίρεσε και ένα laptop, ένα κομπιουτεράκι, εξαρτήματα υπολογιστών, καθώς και 20 ευρώ από το κυλικείο του σχολείου.



Σε βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία για εμπρησμό, κλοπή και φθορά ξένης ιδιοκτησίας, καθώς και βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων.











Κλείσιμο Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση από Υπηρεσίες της Διεύθυνσης Αστυνομίας Φωκίδας πραγματοποιήθηκε χθες, Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2026, τις πρώτες πρωινές ώρες, στις εγκαταστάσεις σχολικού συγκροτήματος περιοχής της Φωκίδας, στο πλαίσιο της οποίας συνελήφθη, αν και αντιστάθηκε, ένας ανήλικος ημεδαπός, ο οποίος ενέχεται στη διάπραξη εμπρησμού και φθορών, στο εν λόγω σχολικό συγκρότημα καθώς και φθορών και κλοπής σε έτερο σχολικό συγκρότημα της περιοχής.



Σύμφωνα με πληροφορίες, ο μαθητής εισήλθε νυχτερινές ώρες στο κτήριο από την πίσω πλευρά και προκάλεσε φθορές στο γραφείο της Διευθύντριας. Παρά το γεγονός ότι το σχολείο φυλασσόταν από αστυνομικές δυνάμεις, έγινε αντιληπτός, εγκλωβίστηκε εντός του χώρου και συνελήφθη.



Ο συλληφθείς είναι κάτοικος της περιοχής και μαθητής του συγκεκριμένου σχολείου. Όπως προκύπτει από τις ίδιες πληροφορίες, φέρεται να έχει εμπλοκή και στο περιστατικό εμπρησμού που σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής στο ίδιο κτήριο.



Στη σύλληψη ενός ανήλικου μαθητή για τον εμπρησμό στο Γυμνάσιο Ιτέας προχώρησε η τοπική αστυνομία.Εκτός από τη φωτιά, ο ανήλικος, ο οποίος αντιστάθηκε για να αποφύγει τη σύλληψη, προκάλεσε φθορές και στο Λύκειο Ιτεάς.Το πρώτο χτύπημα του νεαρού έγινε τα ξημερώματα της Κυριακής όταν έβαλε φωτιά στο Γυμνάσιο της πόλης της Φωκίδας και προκάλεσε φθορές σε γραφεία, θρανία, βιβλιοθήκες και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό.Ακολούθησε και το δεύτερο τα ξημερώματα της Δευτέρας όταν εισέβαλε στο λύκειο και προκάλεσε φθορές στις εγκαταστάσεις ενώ αφαίρεσε και ένα laptop, ένα κομπιουτεράκι, εξαρτήματα υπολογιστών, καθώς και 20 ευρώ από το κυλικείο του σχολείου.Σε βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία για εμπρησμό, κλοπή και φθορά ξένης ιδιοκτησίας, καθώς και βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων.Παράλληλα συνελήφθησαν και οι γονείς του για παραμέληση της εποπτείας του.Οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση από Υπηρεσίες της Διεύθυνσης Αστυνομίας Φωκίδας πραγματοποιήθηκε χθες, Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2026, τις πρώτες πρωινές ώρες, στις εγκαταστάσεις σχολικού συγκροτήματος περιοχής της Φωκίδας, στο πλαίσιο της οποίας συνελήφθη, αν και αντιστάθηκε, ένας ανήλικος ημεδαπός, ο οποίος ενέχεται στη διάπραξη εμπρησμού και φθορών, στο εν λόγω σχολικό συγκρότημα καθώς και φθορών και κλοπής σε έτερο σχολικό συγκρότημα της περιοχής.Σύμφωνα με πληροφορίες, ο μαθητής εισήλθε νυχτερινές ώρες στο κτήριο από την πίσω πλευρά και προκάλεσε φθορές στο γραφείο της Διευθύντριας. Παρά το γεγονός ότι το σχολείο φυλασσόταν από αστυνομικές δυνάμεις, έγινε αντιληπτός, εγκλωβίστηκε εντός του χώρου και συνελήφθη.Ο συλληφθείς είναι κάτοικος της περιοχής και μαθητής του συγκεκριμένου σχολείου. Όπως προκύπτει από τις ίδιες πληροφορίες, φέρεται να έχει εμπλοκή και στο περιστατικό εμπρησμού που σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής στο ίδιο κτήριο.

Η επιχείρηση οργανώθηκε και υλοποιήθηκε από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Ιτέας, του Τμήματος Δίωξης & Εξιχνίασης Εγκλημάτων Άμφισσας – Δελφών και της Α΄Ο.Π.Κ.Ε. του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Άμφισσας – Δελφών.



Πιο αναλυτικά, την 18-01-2026 και ώρα 03:00, ο ανωτέρω προκάλεσε φθορές σε γραφεία, θρανία, βιβλιοθήκες και λοιπό ηλεκτρολογικό εξοπλισμό στις εγκαταστάσεις σχολικού συγκροτήματος δια προκλήσεως πυρκαγιάς, την 19-01-2026 διαπίστωσαν την πρόκληση φθορών στο γραφείο της Διευθύντριας, ενώ κατά τις πρώτες πρωινές ώρες, προκάλεσε φθορές στις εγκαταστάσεις δεύτερου σχολικού συγκροτήματος της περιοχής και αφαίρεσε έναν (1) φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή (Laptop), μία (1) αριθμομηχανή (κομπιουτεράκι) και διάφορα εξαρτήματα υπολογιστών, καθώς και το χρηματικό ποσό των (20) ευρώ από το κυλικείο της εν λόγω σχολικής μονάδας.



Σε βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία για εμπρησμό, κλοπή και φθορά ξένης ιδιοκτησίας, καθώς και βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων.



Επιπλέον, από τους αστυνομικούς συνελήφθησαν οι γονείς του ανηλίκου, για παραμέληση της εποπτείας του.



Την προανάκριση ενήργησε με μεθοδικότητα το Αστυνομικό Τμήμα Ιτέας και του Τμήματος Δίωξης & Εξιχνίασης Εγκλημάτων Άμφισσας – Δελφών, ενώ οι συλληφθέντες, οδηγήθηκαν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Άμφισσας.



Οι έρευνες και οι επιχειρήσεις των Υπηρεσιών της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Στερεάς Ελλάδας, για την πρόληψη και καταστολή όλων των μορφών εγκληματικότητας, καθώς και την προστασία του κοινωνικού συνόλου, θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση και ενδιαφέρον.