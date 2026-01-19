Υπό έλεγχο η φωτιά σε διαμέρισμα στο Χαλάνδρι, δείτε βίντεο
ΕΛΛΑΔΑ
Υπό έλεγχο η φωτιά σε διαμέρισμα στο Χαλάνδρι, δείτε βίντεο

Η πυροσβεστική βοήθησε άτομα που βρίσκονταν στην πολυκατοικία, να κατέβουν από το κλιμακοστάσιο

Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Δευτέρας (19/1) σε διαμέρισμα πολυκατοικίας επί της οδού Σοφοκλή Βενιζέλου στο Χαλάνδρι.

Από το περιστατικό δεν υπήρξαν τραυματισμοί, με την πυροσβεστική να βοηθά άτομα που βρίσκονταν στην πολυκατοικία να κατέβουν από το κλιμακοστάσιο.

Στο σημείο επιχείρησαν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα οι οποίοι έθεσαν άμεσα υπό έλεγχο τη φωτιά.

Δείτε βίντεο από το σημείο:

