Υπό έλεγχο η φωτιά σε διαμέρισμα στο Χαλάνδρι, δείτε βίντεο

Από το περιστατικό δεν υπήρξαν τραυματισμοί, με την πυροσβεστική να βοηθά άτομα που βρίσκονταν στην πολυκατοικία να κατέβουν από το κλιμακοστάσιο.

Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Δευτέρας (19/1) σε διαμέρισμα πολυκατοικίας επί της οδού Σοφοκλή Βενιζέλου στο Χαλάνδρι. Στο σημείο επιχείρησαν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα οι οποίοι έθεσαν άμεσα υπό έλεγχο τη φωτιά.