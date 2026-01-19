Η Campeón μετατρέπει την εκμάθηση τεχνολογίας σε εμπειρία που φέρνει γνώση, αυτοπεποίθηση και αίσθημα συμμετοχής στη ζωή των ατόμων τρίτης ηλικίας.
Άγρια επίθεση σε οδηγό ταξί, τον μαχαίρωσαν και του πήραν το όχημα
Οι δράστες τον τραυμάτισαν στο πηγούνι και στην κοιλιακή χώρα, πριν τον ληστέψουν και διαφύγουν με το ταξί
Θύμα άγριας επίθεσης έπεσε το βράδυ του Σαββάτου ένας 63χρονος επαγγελματίας οδηγός ταξί στο Αιγάλεω.
Ο οδηγός είχε παραλάβει δύο άνδρες από την περιοχή του Βοτανικού, οι οποίοι του ζήτησαν να τους μεταφέρει στο Αιγάλεω.
Κατά τη διάρκεια της διαδρομής, οι επιβάτες τού επιτέθηκαν αιφνιδιαστικά, τον ακινητοποίησαν και τον απείλησαν με μαχαίρι. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, τον μαχαίρωσαν στο πηγούνι και στην κοιλιακή χώρα.
Παρά τον σοβαρό τραυματισμό του, ο 63χρονος κατάφερε να βγει από το ταξί και να ζητήσει βοήθεια. Οι δράστες άρπαξαν χρήματα, προσωπικά αντικείμενα, έγγραφα και τα κινητά του τηλέφωνα, πριν διαφύγουν με το ταξί, αφήνοντάς τον αιμόφυρτο στον δρόμο.
Κάτοικοι της περιοχής ειδοποίησαν άμεσα το ΕΚΑΒ και την Αστυνομία. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο Τζάνειο Νοσοκομείο, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.
Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο οδηγός περιέγραψε με τρόμο όσα έζησε: «Μου έβαλε το μαχαίρι στον λαιμό και ο άλλος το πίεζε στα πλευρά. Τους έδωσα χρήματα, αλλά ήθελαν κι άλλα. Τους είπα αφήστε μου έστω ένα τάλιρο για να βάλω φυσικό αέριο».
Στη συνέχεια άρχισε να φωνάζει για βοήθεια όταν κατάλαβε ότι η κατάσταση ξέφευγε. «Ένιωσα να τρέχει αίμα από το πηγούνι και την κοιλιά. Πήραν το αμάξι και έφυγαν με ιλιγγιώδη ταχύτητα, παραλίγο να χτυπήσουν ανθρώπους που έτρεχαν να με βοηθήσουν», ανέφερε.
Οι Αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό των δραστών και του οχήματος.
