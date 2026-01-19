Εκτεταμένη καθίζηση σε χωριό των Τζουμέρκων: «Ακούγονται θόρυβοι» λένε οι κάτοικοι, αναμένεται κλιμάκιο γεωλόγων

Το φαινόμενο το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη τις τελευταίες ημέρες, λαμβάνει χώρα στο χωριό Μικροσπηλιά - Δείτε φωτογραφίες