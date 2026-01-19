Η Campeón μετατρέπει την εκμάθηση τεχνολογίας σε εμπειρία που φέρνει γνώση, αυτοπεποίθηση και αίσθημα συμμετοχής στη ζωή των ατόμων τρίτης ηλικίας.
Εκτεταμένη καθίζηση σε χωριό των Τζουμέρκων: «Ακούγονται θόρυβοι» λένε οι κάτοικοι, αναμένεται κλιμάκιο γεωλόγων
Το φαινόμενο το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη τις τελευταίες ημέρες, λαμβάνει χώρα στο χωριό Μικροσπηλιά - Δείτε φωτογραφίες
Εκτεταμένη καθίζηση σημειώνεται τις τελευταίες ημέρες στο χωριό Μικροσπηλιά των Τζουμέρκων.
Μετά τις κακοκαιρίες που έπληξαν την περιοχή, οι κάτοικοι βρίσκονται αντιμέτωποι με την υποχώρηση του εδάφους, η οποία ξεκίνησε κάτω από το τελευταίο σπίτι του χωριού.
Μέρα με τη μέρα η κατάσταση επιδεινώνεται και οι κάτοικοι ανησυχούν καθώς όπως λένε, ακούγονται θόρυβοι μέσα από το υπέδαφος.
Οι καθιζήσεις του εδάφους έχουν καταστρέψει ιδιοκτησίες και χωράφια. Η πρόεδρος της Κοινότητας Νατάσα Θωμά ανέφερε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, πως αύριο αναμένεται κλιμάκιο γεωλόγων προκειμένου να εξετάσουν το φαινόμενο.
Στο έδαφος έχουν δημιουργηθεί μεγάλα ρήγματα σε μήκος 600 μέτρων, ενώ η υποχώρηση του εδάφους είναι μεγαλύτερη από 200 μέτρα.
Δείτε φωτογραφίες:
