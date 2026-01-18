Η Campeón μετατρέπει την εκμάθηση τεχνολογίας σε εμπειρία που φέρνει γνώση, αυτοπεποίθηση και αίσθημα συμμετοχής στη ζωή των ατόμων τρίτης ηλικίας.
Επίθεση με μαχαίρι στη Θεσσαλονίκη: Ιρακινός τραυμάτισε Αλγερινό σε κεφάλι και λαιμό
Άγνωστη μέχρι στιγμής η αιτία της επίθεσης – Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε ο Αλγερινός
Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, μετά από επίθεση με μαχαίρι ενός 22χρονου από το Ιράκ σε 25χρονο Αλγερινό, που μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.
Σύμφωνα με το thestival.gr, το περιστατικό έγινε στις 00:30, στο πέταλο της Αριστοτέλους. Δράστης και θύμα ήταν στην ίδια παρέα. Ωστόσο, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, ο 22χρονος επιτέθηκε στον 25χρονο.
Ο 22χρονος Ιρακινός φέρεται ότι επιτέθηκε με αιχμηρό αντικείμενο στον 25χρονο προκαλώντας του τραύματα στον λαιμό και το κεφάλι. Ο Αλγερινός μεταφέρθηκε με περιπολικό της Αστυνομίας στο νοσοκομείο, όπου και νοσηλεύεται.
Αστυνομικοί της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας που έσπευσαν στο σημείο συνέλαβαν τον 22χρονο, για επικίνδυνη σωματική βλάβη, απείθεια και παράβαση των Νόμων περί όπλων και περί αλλοδαπών.
Οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι σε βάρος του 22χρονου εκκρεμούσε Ένταλμα Σύλληψης, για διακεκριμένες κλοπές και απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Καβάλας με ποινή φυλάκισης ενός (1) μήνα και οκτώ (8) ημερών για παραβάσεις του Κ.Ο.Κ. και παράνομη βία, ενώ επιπλέον διαπιστώθηκε ότι στερείται εγγράφων νόμιμης παραμονής στη χώρα.
Ο συλληφθείς με την δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του θα οδηγηθεί αρμοδίως
