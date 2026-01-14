Με το νέο της προϊόν, η NN Hellas προσφέρει σιγουριά σε εσένα και στα αγαπημένα σου πρόσωπα.
Συνελήφθησαν δέκα άτομα για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας και όπλα μετά από αστυνομική επιχείρηση στον Ασπρόπυργο, δείτε βίντεο
Διενεργήθηκαν αποξηλώσεις καλωδίων 420 μέτρων που χρησιμοποιούνταν για ρευματοκλοπές - Κατασχέθηκαν καραμπίνα, σιδερογροθιά και καταγραφικό με κάμερα
Στη σύλληψη δέκα ατόμων για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας και παραβάσεις του νόμου περί όπλων και για προσωπικών δεδομένων προχώρησε το πρωί της Τρίτης (13/1) η Αστυνομία μετά από ειδική επιχείρηση σε οικισμούς του Ασπροπύργου.
Συγκεκριμένα, στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί της ανωτέρω Υπηρεσίας, της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής, της Ο.Π.Κ.Ε., της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., των Διευθύνσεων Τροχαίας και Αστυνομικών Επιχειρήσεων Αττικής, της Δ.Α.Ο.Ε., drone και αστυνομικού σκύλου.
Κατά την επιχείρηση αποξηλώθηκαν από συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ καλώδια 420 μέτρων, με τα οποία ηλεκτροδοτούνταν παράνομα σπίτια. Επίσης, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν καραμπίνα, σιδερογροθιά και καταγραφικό με κάμερα.
Τέλος, βεβαιώθηκαν 12 παραβάσεις Κ.Ο.Κ. για στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης, χρήση κινητού τηλεφώνου κ.α. και αφαιρέθηκαν δύο άδειες ικανότητας οδήγησης και δύο άδειες κυκλοφορίας.
