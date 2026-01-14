Σοφία, Χρήστος, Μαγκέντ: Οι διασώστες του ΕΚΑΒ που πήγαν να σώσουν ζωές, αλλά δεν επέστρεψαν ποτέ
ΕΛΛΑΔΑ
ΕΚΑΒ Διασώστες Ατυχήματα

Σοφία, Χρήστος, Μαγκέντ: Οι διασώστες του ΕΚΑΒ που πήγαν να σώσουν ζωές, αλλά δεν επέστρεψαν ποτέ

Τα δυστυχήματα που σημάδεψαν την ιστορία του ΕΚΑΒ και οι άνθρωποι που δεν επέστρεψαν ποτέ από την αποστολή

Σοφία, Χρήστος, Μαγκέντ: Οι διασώστες του ΕΚΑΒ που πήγαν να σώσουν ζωές, αλλά δεν επέστρεψαν ποτέ
Κλέλια Γιαρίμογλου
Υπάρχουν ημερομηνίες που δεν είναι απλώς αριθμοί στο ημερολόγιο. Είναι σημεία τομής. Στιγμές όπου η προσφορά συναντά την απώλεια. Στην ιστορία του ΕΚΑΒ, τα δυστυχήματα – και κυρίως εκείνα με τα ελικόπτερα αεροδιακομιδών – χαράχτηκαν βαθιά στις ζωές όσων έμειναν πίσω. Γιατροί, νοσηλευτές, διασώστες και πιλότοι που έφυγαν για να σώσουν ανθρώπους και δεν επέστρεψαν ποτέ. Η σημερινή ημέρα, 14 Ιανουαρίου, «Ημέρα Θυσίας του Διασώστη» αποτελεί για τους διασώστες, τους νοσηλευτές και του ιατρούς του ΕΚΑΒ μια ημέρα μνήμης και συγκίνησης. Το ΕΚΑΒ τιμά τους εργαζομένους του, που έχασαν τη ζωή τους.

Ανάμεσά τους, η Σοφία Μπεφόν, ο Χρήστος Αντύπας, ο Μαγκέντ Σαφάντι, διασώστες και γιατροί που βρέθηκαν εκεί όπου τελειώνει το καθήκον και αρχίζει η αυταπάρνηση.

Δεν ήταν απλώς ονόματα σε ένα χρονολόγιο τραγωδιών, αλλά άνθρωποι που πλήρωσαν με τη ζωή τους την αποστολή να σώζουν τις ζωές των άλλων.

Κλέλια Γιαρίμογλου

