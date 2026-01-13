Με το νέο της προϊόν, η NN Hellas προσφέρει σιγουριά σε εσένα και στα αγαπημένα σου πρόσωπα.
Συνελήφθη 49χρονος για παιδική πορνογραφία στα Βριλήσσια, εντοπίστηκαν 176 αρχεία με ανήλικα
Ο άνδρας φέρεται να κατείχε και να διαμοίραζε εκατοντάδες αρχεία με υλικό ανηλίκων κάτω των 12 ετών
Στα Βριλήσσια συνελήφθη το πρωί της Δευτέρας 12 Ιανουαρίου ένας 49χρονος, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για παιδική πορνογραφία ανηλίκων κατ’ εξακολούθηση.
Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., κατά τα έτη 2019 έως 2021, ο 49χρονος, χρησιμοποιώντας δίκτυο ανταλλαγής δεδομένων, φέρεται να προμηθεύτηκε, κατείχε και είχε πρόσφορα για διαμοιρασμό τουλάχιστον 176 αρχεία με υλικό παιδικής πορνογραφίας ανηλίκων, ηλικίας κάτω των 12 ετών.
Κατά την έρευνα από τους αστυνομικούς της Ειδικής επιχειρησιακής ομάδας του Τμήματος Αναζητήσεων, βρέθηκαν δεκάδες φωτογραφίες παιδικής πορνογραφίας ανηλίκων που δεν είχαν συμπληρώσει τα δώδεκα έτη και είχαν αποθηκευτεί από τον 49χρονο σε ηλεκτρονικά μέσα.
Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα, ενώ την προανάκριση διενήργησε το Τμήμα Αναζητήσεων.
