Γιατί οι σκληροί των μπλόκων άλλαξαν στάση και «έκαψαν» και την τρίτη προσπάθεια διαλόγου με την κυβέρνηση
Αποφάσισαν πολύωρους αποκλεισμούς δρόμων - Στο βάθος η κάθοδος των τρακτέρ στην Αθήνα πιθανότατα από την ερχόμενη εβδομάδα
45 μέρες μετά την έναρξη των αγροτικών κινητοποιήσεων και αίφνης «κάηκε» και η τρίτη προσπάθεια διαλόγου μεταξύ της κυβέρνησης και των αγροτών . Χθες μετά από τρίωρη συνεδρίαση το συντονιστικό του μπλόκου της Νίκαιας αποφάσισε όχι στον διάλογο με την κυβέρνηση, και πρότεινε στην γενική συνέλευση που ακολούθησε κλιμάκωση του αγώνα με πολύωρους αποκλεισμούς δρόμων και στο βάθος κάθοδο των τρακτέρ στην Αθήνα πιθανότατα από την ερχόμενη εβδομάδα.
Η απόφαση εγκρίθηκε από την συνέλευση η οποία συμφώνησε πως ο διάλογος που ήθελε η κυβέρνηση ήταν προσχηματικός από την στιγμή που δεν δέχθηκε τις προϋποθέσεις που έβαλε η πανελλαδική σύσκεψη του περασμένου Σαββάτου.
Με την απόφαση αυτή ευθυγραμμίστηκαν και τα υπόλοιπα μπλόκα που ανήκουν στην επιτροπή των μπλόκων και καλούνται και αυτά να αποφασίσουν τους τρόπους κλιμάκωσης τις επόμενες ώρες . Σε αυτό το πλαίσιο ενδέχεται άμεσα να γίνει πανελλαδική σύσκεψη για να καθορίσει τα επόμενα βήματα. Οι αγρότες αυτή την φορά συνεχίζουν να ζητούν διάλογο αλλά με βάση τις δύο επιτροπές που έχουν εκλέξει, όμως μέχρι να υπάρξει ραντεβού θα συνεχίσουν να κλιμακώνουν σκληραίνοντας την στάση τους.
Αργά χθες το βράδυ το μπλόκο της Νίκαιας αποφάσισε τον αποκλεισμό της παλαιάς εθνικής οδού Βόλου - Λάρισας από τις 3 το μεσημέρι έως τις 6 το απόγευμα.
Το βράδυ της Κυριακής φτάνουν πληροφορίες στο στρατηγείο της Νίκαιας πως τελικά η κυβέρνηση αποφάσισε να υπάρξουν δύο 20μελης επιτροπές. Η μία θα ήταν εκπρόσωποι από την επιτροπή των μπλόκων και θα είχαν συνάντηση στη 1 μετά το μεσημέρι με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και η άλλη θα αποτελούνταν από τα μπλόκα που είχαν αποσχιστεί από την Πανελλαδική Επιτροπή αλλά και από Κρητικούς αγρότες και κτηνοτρόφους και το ραντεβού τους με τον πρωθυπουργό είχε οριστεί για τις τρεις το μεσημέρι.
Μετά από αυτήν την εξέλιξη υπήρξε κάθετη άρνηση για το ραντεβού από την πανελλαδική επιτροπή των μπλόκων καθώς η κυβέρνηση δεν έκανε δεκτό το αίτημα για τις δύο επιτροπές και από την άλλη ο πρωθυπουργός συναντούσε αγρότες που δεν βρισκόταν ούτε καν στο δρόμο των κινητοποιήσεων, όπως οι Κρητικοί συνάδελφοί τους. Οι χθεσινοβραδινές διεργασίες απλώς επικύρωσαν τις δηλώσεις των εκπροσώπων των αγροτών.
«Η κυβέρνηση από την πρώτη στιγμή είχε πει «Ναι» στο διάλογο με τους αγρότες, με τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, στις 6 Δεκεμβρίου από το Μαρκόπουλο, να τους προτείνει συνάντηση, εφόσον έχουν συγκεκριμένη εκπροσώπηση και συγκεκριμένα αιτήματα.
Σαράντα ημέρες μετά, αποδείχθηκε πως οι προθέσεις κάποιων εκπροσώπων των μπλόκων ήταν άλλες και δεν αφορούσαν σε καμία περίπτωση την ικανοποίηση δίκαιων αιτημάτων του αγροτικού κόσμου.
Γιατί, όποιος πιστεύει στο δίκαιο των αιτημάτων του και σε κάποια λύση, προσέρχεται στο διάλογο. Η τελευταία πρόσκληση σε συνάντηση από την Κυβέρνηση ήταν χθες το απόγευμα και μάλιστα για δύο ραντεβού με τον Πρωθυπουργό καθώς η μία ομάδα εκπροσώπων των μπλόκων δεν επιθυμούσε να προσέλθει μαζί με τη δεύτερη ομάδα των κινητοποιήσεων.
Από την πρώτη στιγμή έγινε σαφές ότι ο διάλογος προϋποθέτει κανόνες λειτουργίας, ώστε να είναι αποτελεσματικός και όχι προσχηματικός. Η πρόβλεψη για ανώτατο αριθμό 20 εκπροσώπων ανά συνάντηση αποτελεί στοιχειώδη όρο, για να μπορεί να διεξαχθεί μια ουσιαστική συζήτηση με τον Πρωθυπουργό. Δεν μπορεί να τίθεται εκ των υστέρων υπό αμφισβήτηση κάτι που είχε εξαρχής γνωστοποιηθεί.
Πώς φτάσαμε στην ακύρωση της συνάντησηςΗ πανελλαδική σύσκεψη του Σαββάτου ανέδειξε δύο επιτροπές οι οποίες θα συναντούσαν τον πρωθυπουργό διαδοχικά. Μια επιτροπή 25 ατόμων από αγρότες και άλλη μία 10μελη που αποτελούνταν από 6 κτηνοτρόφους, τρεις μελισσοκόμους και έναν αλιέα.
Τι λέει η κυβέρνηση για την μη πραγματοποίηση του ραντεβούΑργά χθες βράδυ, κυβερνητικές πηγές σχολίαζαν την μη πραγματοποίηση της συνάντησης με τα μέλη της πανελλαδικής επιτροπής των μπλόκων αναφέροντας πως :
Ωστόσο το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, συνέχισε να εξαντλεί κάθε περιθώριο επιείκειας για να υπάρξει ουσιαστικός διάλογος και αποδέχθηκε ο αριθμός των 20 ατόμων που είχε ζητηθεί και υπάρχει δυνατότητα να μεταβούν στο Μέγαρο Μαξίμου, να ανέβει στα 25.
Δυστυχώς, για ακόμη μια φορά η όποια προσπάθεια διαλόγου από πλευράς της Κυβέρνησης, τινάζεται στον αέρα με αποκλειστική υπαιτιότητα μιας μικρής μειοψηφίας εκπροσώπων του πρωτογενούς τομέα, που χρησιμοποιεί τον αγροτικό αγώνα ως άλλοθι για προσωπικές ή εξωθεσμικές επιδιώξεις και η οποία επιθυμούσε να συναντηθούν με τον Πρωθυπουργό και πρόσωπα ελεγχόμενα από τις Αρχές για παράνομες επιδοτήσεις ή παραβατικές συμπεριφορές.
Από την πρώτη στιγμή, ως Πολιτεία τηρήσαμε κάθε υπόσχεση, αφού λάβαμε την έγκριση από την Ε.Ε. και ολοκληρώσαμε το σύνολο των πληρωμών, φθάνοντας τα 3,8 δις ευρώ, ποσό ρεκόρ σε σύγκριση με το παρελθόν, ενώ σε συνέχεια όσων πολλών έχουν υλοποιηθεί τα προηγούμενα χρόνια, ικανοποιούμε την πλειονότητα των αιτημάτων. Υπενθυμίζεται ότι και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός πρότεινε τη σύσταση Διακομματικής Επιτροπής της Βουλής για τη χάραξη Εθνικής Στρατηγικής για τον πρωτογενή τομέα.
Ο διάλογος γίνεται για να δοθούν λύσεις στους πολλούς – στους περίπου 600.000 γεωργούς, κτηνοτρόφους, αλιείς και μελισσοκόμους της χώρας – και όχι για να εξυπηρετηθούν οι προσωπικές επιλογές ή οι κομματικές σκοπιμότητες των λίγων.
Η κυβέρνηση, αλλά κυρίως η κοινωνία δεν έχει άλλο χρόνο για εκείνους που με οποιοδήποτε κίνητρο θέλουν να συνεχίσουν την επαναστατική γυμναστική.
Θα εφαρμοστούν όλα όσα έχουν προαναγγελθεί προς όφελος των αγροτών και των κτηνοτρόφων και σε περίπτωση κλιμάκωσης κινητοποιήσεων μόνες αρμόδιες είναι οι αρχές».
