Ναι στον διάλογο, όχι στο συλλαλητήριο την Τρίτη, αποφάσισαν οι αγρότες

, πρόεδρος των Αγροτών Καρδίτσας ξεκαθάρισε ότι η κυβέρνηση πρέπει να λύσει τα προβλήματα και ότι η κόκκινη γραμμή στην διαπραγμάτευση είναι η επιβίωση των αγροτών και των κτηνοτρόφων.Τα αγροτικά μηχανήματα δεν πρόκειται να αποχωρήσουν πριν υπάρξει σαφής εικόνα για την πορεία των διαπραγματεύσεων, ενώ αμέσως μετά θα ακολουθήσουν νέες συνελεύσεις μέσα από τις οποίες θα καθοριστεί η συνέχεια των κινητοποιήσεων.«Θα πάμε σε γενική κλιμάκωση των κινητοποιήσεων αν δεν υπάρξουν λύσεις στη συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη» ανέφερε ο, Πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Κυμίνων σε δηλώσεις του μετά το τέλος της πανελλαδικής σύσκεψης.Ο εκπρόσωπος του μπλόκου της Θήβας προειδοποίησε μάλιστα ότι αν χρειαστεί οι αγρότες θα οργώσουν την άσφαλτο.