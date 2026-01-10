Και ποιος δεν θέλει οι Κυριακές να είναι οι πιο εύκολες ημέρες της εβδομάδας και να είναι γεμάτες ανέσεις και απολαύσεις
Ναι στον διάλογο, όχι στο συλλαλητήριο την Τρίτη, αποφάσισαν οι αγρότες
Απορρίφθηκε η πρόταση για συγκέντρωση στην Αθήνα - «Αν δεν ικανοποιηθούμε θα αντιδράσουμε δυναμικά» διαμηνύουν - Τα τρακτέρ θα παραμείνουν στα μπλόκα αλλά με ανοιχτούς δρόμους - Θέλουν δύο διαδοχικές συναντήσεις στο Μαξίμου - Η μία με αγρότες και η δεύτερη με μελισσοκόμους, κτηνοτρόφους και αλιείς
«Ναι» στον διάλογο με την κυβέρνηση, «όχι» στην κάθοδο των τρακτέρ στην πρωτεύουσα, αποφάσισαν οι αγρότες στην Πανελλαδική Επιτροπή που συνεδρίασε στη Νίκαια της Λάρισας και ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 4.00 το απόγευμα του Σαββάτου
Στην πανελλαδική σύσκεψη, οι αγρότες αποφάσισαν να προσέλθουν στον διάλογο με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη την ερχόμενη Τρίτη και να μην πραγματοποιήσουν το συλλαλητήριο που προγραμμάτιζαν για την ίδια ημέρα στην Αθήνα.
Η Πανελλαδική Επιτροπή απέρριψε την πρόταση για πραγματοποίηση συλλαλητηρίου στην Αθήνα, εκτιμώντας ότι στη συγκεκριμένη χρονική συγκυρία μια τέτοια κινητοποίηση δεν θα προσέθετε ουσιαστικό όφελος στον αγώνα τους.
Όπως ανακοίνωσαν, κατά τη διάρκεια της συνάντησης με τον πρωθυπουργό θα θέσουν εκ νέου στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης το σύνολο των αιτημάτων τους και ξεκαθάρισαν ότι η παρουσία τους στο τραπέζι των συζητήσεων δεν συνεπάγεται και χαλάρωση των κινητοποιήσεων. Τα τρακτέρ θα παραμείνουν στα μπλόκα αλλά με ανοιχτούς δρόμους. «Κόκκινη γραμμή είναι η επιβίωση των αγροτών» σημείωσαν χαρακτηριστικά και προειδοποίησαν πώς αν δεν μείνουν ικανοποιημένοι από τη συνάντηση τότε θα αντιδράσουν δυναμικά μετά από αυτή.
Οι αγρότες που θα συνομιλήσουν με τον πρωθυπουργό θα επιλεγούν από τους εκπροσώπους των 57 μπλόκων. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αγρότες ζητούν από τον πρωθυπουργό να υπάρξουν δύο επιτροπές για τον διάλογο και να γίνουν δύο χωριστές συναντήσεις στο Μαξίμου για τις οποίες θα τηρηθούν πρακτικά: Η πρώτη για τα αγροτικά ζητήματα με 25 μέλη και η δεύτερη με 10 μέλη που θα εκπροσωπήσουν μελισσοκόμους, κτηνοτρόφους και αλιείς.
Ο Ρίζος Μαρούδας, πρόεδρος των αγροτών Λάρισας ξεκαθάρισε ότι οι μέχρι τώρα απαντήσεις της κυβέρνησης δεν ικανοποιούν κανέναν. Αντίθετα ανοίγουν τον δρόμο για το ξεκλήρισμα του πρωτογενή τομέα, ανέφερε χαρακτηριστικά και τόνισε ότι θα πρέπει να υπάρξει πλήρη διαφάνεια στον διάλογο με την κυβέρνηση.
Ο Κώστας Τζέλλας, πρόεδρος των Αγροτών Καρδίτσας ξεκαθάρισε ότι η κυβέρνηση πρέπει να λύσει τα προβλήματα και ότι η κόκκινη γραμμή στην διαπραγμάτευση είναι η επιβίωση των αγροτών και των κτηνοτρόφων.
Τα αγροτικά μηχανήματα δεν πρόκειται να αποχωρήσουν πριν υπάρξει σαφής εικόνα για την πορεία των διαπραγματεύσεων, ενώ αμέσως μετά θα ακολουθήσουν νέες συνελεύσεις μέσα από τις οποίες θα καθοριστεί η συνέχεια των κινητοποιήσεων.
«Θα πάμε σε γενική κλιμάκωση των κινητοποιήσεων αν δεν υπάρξουν λύσεις στη συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη» ανέφερε ο Κώστας Ανεστίδης, Πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Κυμίνων σε δηλώσεις του μετά το τέλος της πανελλαδικής σύσκεψης.
Ο εκπρόσωπος του μπλόκου της Θήβας προειδοποίησε μάλιστα ότι αν χρειαστεί οι αγρότες θα οργώσουν την άσφαλτο.
