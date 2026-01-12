Εκπτώσεις σε ακτοπλοϊκά και αεροπορικά εισιτήρια για τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς για όλο το σχολικό έτος 2025 – 2026

Η έκπτωση ισχύει για τις ακόλουθες γραμμές:ΚυκλάδωνΔωδεκανήσωνΒορείου Ανατολικού ΑιγαίουΣαρωνικούΗρακλείου – ΧανίωνΓια την παροχή της έκπτωσης απαιτείται η έκδοση Αριθμού Εντολής, με επιλογή της τιμολογιακής κατηγορίας «Η.Ο. ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ 50%».Οι ακτοπλοϊκές εταιρείες που παρέχουν, είναι οι εξής:Έκπτωση 30% στους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς (στα ατομικά τους εισιτήρια μόνο), καθ’ όλη τη διάρκεια του διδακτικού έτους 2025 – 2026, με τα πλοία της εταιρείας. Τα συνεργαζόμενα ταξιδιωτικά γραφεία έχουν ήδη ενημερωθεί για την παροχή της εν λόγω έκπτωσης για το διάστημα αυτό.Έκπτωση 50% στα εισιτήρια των αναπληρωτών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για τις γραμμές εσωτερικού.- Σκύρος Ναυτική Εταιρεία (Skyros Shipping Co.)Έκπτωση 50% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια των αναπληρωτών εκπαιδευτικών, η οποία ισχύει για το ατομικό τους εισιτήριο και για το εισιτήριο του Ι.Χ. αυτοκινήτου τους.Η έκπτωση εφαρμόζεται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.Η εταιρεία, ανταποκρινόμενη στο αίτημα του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και με στόχο τη διευκόλυνση των μετακινήσεων των αναπληρωτών εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, παρέχει, ανά ενδιαφερόμενο.Η αποστολή των SMS με τους μοναδικούς κωδικούς για κάθε εκπαιδευτικό που προσλήφθηκε στις έως τώρα φάσεις/προσκλήσεις, έχει ήδη ολοκληρωθεί. Επιπλέον, με την ολοκλήρωση κάθε νέας φάσης προσλήψεων/πρόσκλησης, το Υπουργείο προχωρά άμεσα στην αποστολή των αντίστοιχων κωδικών στους νεοπροσληφθέντες εκπαιδευτικούς, ώστε να μπορούν να αξιοποιήσουν εγκαίρως την παρεχόμενη έκπτωση.Η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, εκφράζει την ειλικρινή της ευγνωμοσύνη προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλη Κικίλια, καθώς και προς τις συνεργαζόμενες ακτοπλοϊκές εταιρείες και την ελληνική αεροπορική εταιρεία Sky Express, για την σταθερά άμεση και ουσιαστική ανταπόκρισή τους στο αίτημα του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. για την παροχή των παραπάνω διευκολύνσεων.Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία αντικατοπτρίζει τη συνεχή μέριμνα της Πολιτείας για τη στήριξη των εκπαιδευτικών και επιβεβαιώνει, για ακόμη μία φορά, την έμπρακτη αναγνώριση του σημαντικού έργου που επιτελούν καθημερινά στις σχολικές μονάδες της χώρας.