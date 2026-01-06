Το νέο Citroën C3 Aircross αλλάζει τον τρόπο που μετακινείσαι μέσα στην πόλη, τον τρόπο που ταξιδεύεις, το τρόπο που ζεις.
Ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής, Ελπιδοφόρος στον Αγιασμό των υδάτων με τους ομογενείς του Τάρπον Σπρινγκς στη Φλόριντα
Σε πανηγυρικό κλίμα τέλεσε τον Αγιασμό των Υδάτων ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής, Ελπιδοφόρος, με τη συμμετοχή του Μητροπολίτη Ατλάντας κ. Σεβαστιανού και του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Ναζιανζού κ. Αθηναγόρα στο Τάρπον Σπρινγκς της Φλόριντα, όπου υπάρχει ισχυρή ελληνική κοινότητα ομογενών.
Σε δήλωσή του, ο Αρχιεπίσκοπος έκανε λόγο για την Αμερική ως «εύφορο πεδίο» για τους σπόρους της πίστης και του πολιτισμού των Ελλήνων — «ἡ Πίστις καὶ Παιδεία ἡμῶν» — που φυτεύτηκαν διαχρονικά από άκρη σε άκρη της χώρας, επισημαίνοντας παράλληλα τη μακραίωνη ναυτική εμπειρία των Ελλήνων, οι οποίοι γνωρίζουν τα «οινοπώποντα ύδατα» καλύτερα από κάθε άλλον λαό.
Ο εορτασμός των Θεοφανίων στα σπογγαλιευτικά λιμάνια του Τάρπον Σπρινγκς συγκαταλέγεται στους μεγαλύτερους παγκοσμίως, προσελκύοντας κάθε χρόνο χιλιάδες πιστούς, επισκέπτες και εκπροσώπους της Ομογένειας. Πρόκειται για μια εκδήλωση με έντονο πνευματικό χαρακτήρα, αφιερωμένη στη Βάπτιση του Ιησού Χριστού από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή, αλλά και για μια βαθιά ριζωμένη τοπική παράδοση.
Ο δήμαρχος Koulianos χαρακτήρισε την ημέρα ως τη σημαντικότερη και πιο πολυσύχναστη εκδήλωση της πόλης, επισημαίνοντας ότι «120 χρόνια συνεχούς εορτασμού αποτελούν από μόνα τους ένα αξιοσημείωτο επίτευγμα». Όπως ανέφερε, η διαχρονική συνέχεια και η σύνδεση διαφορετικών γενεών και τόπων καθιστούν τη συγκεκριμένη στιγμή ακόμη πιο ουσιαστική και συγκινητική.
Τον Αρχιεπίσκοπο υποδέχθηκε επισήμως ο δήμαρχος του Τάρπον Σπρινγκς, John Koulianos, ο οποίος τόνισε τη σημασία της επετείου και διάβασε σχετική διακήρυξη της πόλης για τη συμπλήρωση 120 ετών αδιάλειπτων εορτασμών των Θεοφανίων.
Κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων, ο Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος υπογράμμισε τον κεντρικό ρόλο του Τάρπον Σπρινγκς στην ταυτότητα της Ομογένειας, σημειώνοντας ότι η κοινότητα αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα του τι σημαίνει να είναι κανείς Έλληνας Ορθόδοξος στην Αμερική. Όπως ανέφερε, οι κάτοικοι διατηρούν ζωντανές τις παραδόσεις που ορίζουν τον ελληνισμό και βιώνουν έμπρακτα την εκκλησιαστική παράδοση στην καθημερινότητά τους.
Αναφερόμενος στον αγιασμό των σκαφών, επισήμανε τον συμβολικό τους χαρακτήρα, τονίζοντας ότι αντιπροσωπεύουν τα αμέτρητα πλοία και θαλάσσια μέσα που μετέφεραν τους Έλληνες μετανάστες στη «ευλογημένη αυτή γη», συμβάλλοντας καθοριστικά στη διαμόρφωση της τοπικής κοινωνίας και οικονομίας.
Το υγρό στοιχείο αποτέλεσε βασικό παράγοντα οικονομικής επιβίωσης για διαδοχικές γενιές, ενώ ταυτόχρονα λειτούργησε ως θεμέλιο για ιερές παραδόσεις, όπως οι ευλογίες των πλοίων και οι εορτασμοί των Θεοφανίων. Στο Τάρπον Σπρινγκς, το λιμάνι και τα νερά της περιοχής αναδείχθηκαν τόσο σε μέσο βιοπορισμού όσο και σε ιερή παρακαταθήκη, συνδέοντας από νωρίς την ελληνική διασπορά με το αρχαίο ναυτικό της παρελθόν.
Όπως σημείωσε ο δήμαρχος Koulianos, το νερό είχε πάντοτε ιδιαίτερη σημασία για τον Έλληνα μετανάστη που εγκαταστάθηκε στην περιοχή στις αρχές του 20ού αιώνα. Μετά από ένα μακρύ και επίπονο ταξίδι χιλιάδων μιλίων, το νερό αποτέλεσε την εργασία, την παρηγοριά και την ασφάλειά του σε έναν νέο τόπο.
Η επίσκεψη του κ.Ελπιδοφόρου στη ΦλόρινταΣτο Τάρπον Σπρινγκς της Φλόριντα, αφίχθη στις 5 Ιανουαρίου 2026 ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής κ. Ελπιδοφόρος, προκειμένου να παραστεί και να προεξάρχει στις εκδηλώσεις για τον καθιερωμένο Αγιασμό των Υδάτων και την ευλογία του στόλου των σπογγαλιευτικών και αλιευτικών σκαφών. Η επίσκεψη εντάχθηκε στο πλαίσιο της 120ής συνεχόμενης εορτής των Θεοφανίων, ενός θεσμού με ιδιαίτερη βαρύτητα τόσο για την τοπική κοινωνία όσο και για την ελληνορθόδοξη ομογένεια στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Η ταυτότητα του Tarpon SpringsΤο Τάρπον Σπρινγκς ιδρύθηκε στα τέλη του 19ου αιώνα και η οικονομική του ανάπτυξη συνδέθηκε άμεσα με την άφιξη Ελλήνων μεταναστών, οι οποίοι μετέφεραν στην περιοχή προηγμένες τεχνικές κατάδυσης. Προσελκυόμενοι από τις δυνατότητες του Κόλπου του Μεξικού, πολλοί από αυτούς ασχολήθηκαν με τη σπογγαλιεία, μεταφέροντας μαζί τους γνώσεις και εμπειρίες που είχαν διαμορφωθεί επί αιώνες στο Αιγαίο Πέλαγος.
