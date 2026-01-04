Ανείπωτη τραγωδία στην Ανδραβίδα: Αυτοκτόνησε, ανήμερα Πρωτοχρονιάς, ο πατέρας του 22χρονου που είχε σκοτωθεί σε τροχαίο το καλοκαίρι

Ο 22χρονος, που ήταν μοναχοπαίδι, είχε τραυματιστεί θανάσιμα σε τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε στις 22 Ιουλίου 2025 στην Ανδραβίδα Ηλείας όταν το Ι.Χ στο οποίο επέβαινε ως συνοδηγός εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε μαντρότοιχο