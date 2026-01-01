Σοβαρός τραυματισμός οδηγού μοτοσικλέτας στην Πρέβεζα, διακομίστηκε στα Ιωάννινα
ΕΛΛΑΔΑ
Τροχαίο Πρέβεζα Νοσοκομείο

Σοβαρός τραυματισμός οδηγού μοτοσικλέτας στην Πρέβεζα, διακομίστηκε στα Ιωάννινα

Το ατύχημα έγινε στο 7ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Πρέβεζας-Ηγουμενίτσας 

Σοβαρός τραυματισμός οδηγού μοτοσικλέτας στην Πρέβεζα, διακομίστηκε στα Ιωάννινα
Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων νοσηλεύεται 65χρονος από την Πρέβεζα μετά τον τραυματισμό σε τροχαίο ατύχημα που είχε την παραμονή της Πρωτοχρονιάς.

Το ατύχημα έγινε στο 7ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Πρέβεζας-Ηγουμενίτσας όταν η μοτοσικλέτα που οδηγούσε εξετράπη της πορείας της και κατέληξε στο οδόστρωμα, σύμφωνα με το epiruspost.gr.

Αρχικά ο 65χρονος μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Πρέβεζας όπου του παρασχέθηκε η άμεση ιατρική βοήθεια. Λόγω των τραυμάτων που έφερε, κυρίως στο κεφάλι, διακομίσθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων όπου και νοσηλεύεται.

Thema Insights

ΜΕΓΑ, 45 χρόνια συνεισφοράς στην κοινωνία

ΜΕΓΑ, 45 χρόνια συνεισφοράς στην κοινωνία

Η εταιρεία υλοποιεί μακροχρόνια και πολυβραβευμένα προγράμματα κοινωνικής συνεισφοράς, με μετρήσιμα αποτελέσματα που συμβάλλουν ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης