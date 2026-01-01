Η εταιρεία υλοποιεί μακροχρόνια και πολυβραβευμένα προγράμματα κοινωνικής συνεισφοράς, με μετρήσιμα αποτελέσματα που συμβάλλουν ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών
Σοβαρός τραυματισμός οδηγού μοτοσικλέτας στην Πρέβεζα, διακομίστηκε στα Ιωάννινα
Το ατύχημα έγινε στο 7ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Πρέβεζας-Ηγουμενίτσας
Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων νοσηλεύεται 65χρονος από την Πρέβεζα μετά τον τραυματισμό σε τροχαίο ατύχημα που είχε την παραμονή της Πρωτοχρονιάς.
Το ατύχημα έγινε στο 7ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Πρέβεζας-Ηγουμενίτσας όταν η μοτοσικλέτα που οδηγούσε εξετράπη της πορείας της και κατέληξε στο οδόστρωμα, σύμφωνα με το epiruspost.gr.
Αρχικά ο 65χρονος μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Πρέβεζας όπου του παρασχέθηκε η άμεση ιατρική βοήθεια. Λόγω των τραυμάτων που έφερε, κυρίως στο κεφάλι, διακομίσθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων όπου και νοσηλεύεται.
