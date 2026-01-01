Ρεβεγιόν χωρίς αλκοόλ στην Αττική: Μόλις 62 θετικά αλκοτέστ σε 6.129 πρωτοχρονιάτικους ελέγχους
ΕΛΛΑΔΑ
Αλκοτέστ Αλκοόλ Τροχαία

Ρεβεγιόν χωρίς αλκοόλ στην Αττική: Μόλις 62 θετικά αλκοτέστ σε 6.129 πρωτοχρονιάτικους ελέγχους

Η Τροχαία πραγματοποιούσε ελέγχους καθ’ όλη τη διάρκεια των γιορτινών ημερών

Ρεβεγιόν χωρίς αλκοόλ στην Αττική: Μόλις 62 θετικά αλκοτέστ σε 6.129 πρωτοχρονιάτικους ελέγχους
17 ΣΧΟΛΙΑ
Εντατικούς ελέγχους για κατανάλωση αλκοόλ πραγματοποίησε η Τροχαία καθ’ όλη τη διάρκεια των γιορτινών ημερών, επιδιώκοντας να μειώσει τα περιστατικά επικίνδυνης οδήγησης.

Στην Αττική, το τελευταίο 24ωρο του έτους, από τις 06.00 της 31ης Δεκεμβρίου έως τις 06.00 της Πρωτοχρονιάς, οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν σε συνολικά 6.129 αλκοτέστ σε οδηγούς.

Από το σύνολο των ελέγχων, 62 περιπτώσεις εντοπίστηκαν με τιμές πάνω από τα επιτρεπόμενα όρια και ακολούθησαν οι προβλεπόμενες κυρώσεις.
17 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

ΜΕΓΑ, 45 χρόνια συνεισφοράς στην κοινωνία

ΜΕΓΑ, 45 χρόνια συνεισφοράς στην κοινωνία

Η εταιρεία υλοποιεί μακροχρόνια και πολυβραβευμένα προγράμματα κοινωνικής συνεισφοράς, με μετρήσιμα αποτελέσματα που συμβάλλουν ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης