Ρεβεγιόν χωρίς αλκοόλ στην Αττική: Μόλις 62 θετικά αλκοτέστ σε 6.129 πρωτοχρονιάτικους ελέγχους
Η Τροχαία πραγματοποιούσε ελέγχους καθ’ όλη τη διάρκεια των γιορτινών ημερών
Εντατικούς ελέγχους για κατανάλωση αλκοόλ πραγματοποίησε η Τροχαία καθ’ όλη τη διάρκεια των γιορτινών ημερών, επιδιώκοντας να μειώσει τα περιστατικά επικίνδυνης οδήγησης.
Στην Αττική, το τελευταίο 24ωρο του έτους, από τις 06.00 της 31ης Δεκεμβρίου έως τις 06.00 της Πρωτοχρονιάς, οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν σε συνολικά 6.129 αλκοτέστ σε οδηγούς.
Από το σύνολο των ελέγχων, 62 περιπτώσεις εντοπίστηκαν με τιμές πάνω από τα επιτρεπόμενα όρια και ακολούθησαν οι προβλεπόμενες κυρώσεις.
