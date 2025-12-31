Φέτος τα Χριστούγεννα γίνονται… μαγικά με 300.000 δώρα! Εσύ άνοιξες το Magic Box;
Με χιονόνερο οι εκδηλώσεις για την Πρωτοχρονιά στην Αθήνα, δείτε live εικόνα από το Σύνταγμα
Μεγάλη γιορτή σε όλη την πόλη με παράλληλες εκδηλώσεις
Στην Πλατεία Συντάγματος πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε για τη γιορτή του Δήμου Αθηναίων για την έλευση του νέου έτους, παρά το τσουκτερό κρύο και το χιονόνερο, που έπεφτε από αργά το βράδυ της παραμονής της Πρωτοχρονιάς.
Δείτε live βίντεο από τις εκδηλώσεις στο Σύνταγμα
Παράλληλα, εορταστικές εκδηλώσεις πραγματοποιούνται και στις εγκαταστάσεις του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος
