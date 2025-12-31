Με χιονόνερο οι εκδηλώσεις για την Πρωτοχρονιά στην Αθήνα, δείτε live εικόνα από το Σύνταγμα
ΕΛΛΑΔΑ
Παραμονή Πρωτοχρονιάς Πλατεία Συντάγματος Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ)

Με χιονόνερο οι εκδηλώσεις για την Πρωτοχρονιά στην Αθήνα, δείτε live εικόνα από το Σύνταγμα

Μεγάλη γιορτή σε όλη την πόλη με παράλληλες εκδηλώσεις

Με χιονόνερο οι εκδηλώσεις για την Πρωτοχρονιά στην Αθήνα, δείτε live εικόνα από το Σύνταγμα
Βίντεο - Φωτογραφίες: Παναγιώτης Κουφαλέξης
6 ΣΧΟΛΙΑ
Στην Πλατεία Συντάγματος πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε για τη γιορτή του Δήμου Αθηναίων για την έλευση του νέου έτους, παρά το τσουκτερό κρύο και το χιονόνερο, που έπεφτε από αργά το βράδυ της παραμονής της Πρωτοχρονιάς.

Δείτε βίντεο από την πλατεία Συντάγματος

Εορταστικές εκδηλώσεις στο Σύνταγμα (3)


Εορταστικές εκδηλώσεις στο Σύνταγμα (2)


Εορταστικές εκδηλώσεις στο Σύνταγμα

Δείτε live βίντεο από τις εκδηλώσεις στο Σύνταγμα

Καλωσορίζουμε το 2026 από την πλατεία Συντάγματος!

Παράλληλα, εορταστικές εκδηλώσεις πραγματοποιούνται και στις εγκαταστάσεις του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος

Δείτε  live βίντεο

Party Παραμονής Πρωτοχρονιάς | ΚΠΙΣΝ


Βίντεο - Φωτογραφίες: Παναγιώτης Κουφαλέξης
6 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Citroën C3 Aircross: Διάλεξε ζωή

Το νέο Citroën C3 Aircross αλλάζει τον τρόπο που μετακινείσαι μέσα στην πόλη, τον τρόπο που ταξιδεύεις, το τρόπο που ζεις.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης