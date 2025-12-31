Φέτος τα Χριστούγεννα γίνονται… μαγικά με 300.000 δώρα! Εσύ άνοιξες το Magic Box;
Σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε Σύνταγμα και Πεδίον του Άρεως, ποιοι δρόμοι κλείνουν
Λόγω των εκδηλώσεων της Πρωτοχρονιάς
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τέθηκαν σε ισχύ στην πλατεία Συντάγματος και στο Πεδίον του Άρεως λόγω των εκδηλώσεων της Πρωτοχρονιάς.
Συγκεκριμένα πραγματοποιείται προσωρινή και σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων, από την 20.00 ώρα της 31-12-2025 μέχρι το πέρας των εκδηλώσεων την 1-1-2026, στην περιοχή Δήμου Αθηναίων, ως εξής:
Λ. Β. Σοφίας, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Σέκερη και Πανεπιστημίου.
Λ. Αλεξάνδρας, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Μουστοξύδη και Πατησίων και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πατησίων.
Λ. Αμαλίας, σε όλο το μήκος της.
Λ. Συγγρού, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Λ. Αμαλίας και Δ. Αρεοπαγίτου.
Μαυρομματαίων, σε όλο το μήκος της.
Πλατεία Συντάγματος, σε όλο το μήκος της.
