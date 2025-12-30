Ζητά και τα ρέστα ο αγροτοσυνδικαλιστής Μπότας και καταθέτει μηνύσεις μετά τις αποκαλύψεις για τα χωράφια «φαντάσματα» και τις επιδοτήσεις €120.000
Ο αγροτοσυνδικαλιστής του μπλόκου των Μαλγάρων, όπως αποκάλυψε το protothema.gr, είδε τους λογαριασμούς του να δεσμεύονται γιατί δήλωνε 17 αγροτεμάχια «φαντάσματα» παίρνοντας δεκάδες χιλιάδες ευρώ ενισχύσεων γι' αυτά - Κατέθεσε μηνυτήρια αναφορά για «διαρροές» στην υπόθεσή του - Τι έδειξε η έρευνα του ελληνικού FBI
Ζητάει και τα ρέστα ο αγροτοσυνδικαλιστής του μπλόκου των Μαλγάρων, Γιώργος Μπότας, λίγες ημέρες μετά τις αποκαλύψεις του protothema.gr για χωράφια-φαντάσματα και αγροτικές επιδοτήσεις άνω των 120.000 ευρώ, καταθέτοντας μηνυτήρια αναφορά ενώπιον του εισαγγελέα Εφετών Θεσσαλονίκης για διαρροή πληροφοριών της υπόθεσής του.
Υπενθυμίζεται ότι ο εν λόγω αγροτοσυνδικαλιστής βρέθηκε στο επίκεντρο έρευνας του ελληνικού FBI, καθώς δήλωνε αγροτεμάχια τα οποία δεν αντιστοιχούσαν σε καμία πραγματική ιδιοκτησία, εξασφαλίζοντας οικονομικές ενισχύσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ άνω των 49.000 ευρώ μόνο για τις συγκεκριμένες εκτάσεις από το 2019 έως το 2024. Συνολικά έλαβε επιδοτήσεις ύψους 126.448,66 ευρώ, ποσό που περιλαμβάνει και τις ενισχύσεις για τα ελεγχόμενα αγροτεμάχια.
Η υπόθεση Μπότα ερευνήθηκε στο πλαίσιο προκαταρκτικής εξέτασης που διατάχθηκε από τον εποπτεύοντα τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος εισαγγελέα Εφετών Δημήτρη Γκύζη. Την έρευνα ανέλαβε το ελληνικό FBI, στο πλαίσιο ευρύτερου ελέγχου για παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις.
Εξερχόμενος των δικαστηρίων Θεσσαλονίκης, ο Γιώργος Μπότας υποστήριξε ότι η υπόθεση «πήρε επιτέλους τον δρόμο της Δικαιοσύνης», δηλώνοντας πως έχει «απόλυτη εμπιστοσύνη» στους δικαστικούς λειτουργούς. «Δεν έχω να φοβηθώ τίποτα. Όπως λέει και η παροιμία, καθαρός ουρανός αστραπές δεν φοβάται. Γι’ αυτό είμαστε εδώ πέρα. Θα το πάμε μέχρι τέλους μέχρι να δικαιωθούμε και να λυθεί αυτή η υπόθεση και να τελειώσει αυτός ο πόλεμος λάσπης που έχω δεχθεί στο πρόσωπό μου», ανέφερε χαρακτηριστικά για την μήνυση που κατέθεσε η οποία ωστόσο δεν αφορά στην ουσία της υπόθεσης, δηλαδή τις αναληθείς δηλώσεις και τις επιδοτήσεις που έλαβε.
Παράλληλα, επιχείρησε να αντικρούσει τα ευρήματα της έρευνας, δηλώνοντας ότι τα χωράφια που δηλώνει «είναι πραγματικά, καλλιεργούνται κάθε χρόνο και παράγουν 250 τόνους ρύζι». Ο ίδιος υποστήριξε ότι τα αγροτεμάχια ανήκουν σε υπαρκτούς ιδιοκτήτες και ότι «προφανώς υπάρχουν κάποιες ελλείψεις στοιχείων από τους ιδιοκτήτες των αγροτεμαχίων», σημειώνοντας ότι όλα βρίσκονται «σε ακτίνα πέντε χιλιομέτρων από την έδρα μου».
Δείτε βίντεο με τις δηλώσεις του αγροτοσυνδικαλιστής Γιώργου Μπότα:
Στο πλευρό του αγροτοσυνδικαλιστή βρέθηκε η δικηγόρος του, Ανθούλα Ανάσογλου, η οποία εξήγησε ότι η μηνυτήρια αναφορά αφορά παραβίαση προσωπικών δεδομένων και του απορρήτου της δικογραφίας. Όπως ανέφερε, ο εντολέας της ενημερώθηκε επισήμως για το καθεστώς της υπόθεσής του μόλις την προηγούμενη ημέρα από τις αρμόδιες αρχές. Η κυρία Ανάσογλου έκανε λόγο για «υποτιθέμενα αδικήματα», επισημαίνοντας ότι ο Γιώργος Μπότας είναι «ύποπτος και όχι κατηγορούμενος».
Δείτε βίντεο με τις δηλώσεις της συνηγόρου του Μπότα, Ανθουλας Ανάσογλου:
Τα... «σκαλώματα» στην ΑΑΔΕ
Η κίνηση του αγροτοσυνδικαλιστή έρχεται μία μέρα μετά τις δηλώσεις του στον ΣΚΑΪ όπου και υποστήριξε ότι η μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ έχει προκαλέσει σκαλώματα με αποτέλεσμα να εμφανιστούν αυτές οι αναντιστοιχίες.
Το ενδιαφέρον ωστόσο είναι ότι στην υπόθεσή του, η ΑΑΔΕ δεν έχει αρμοδιότητα, αφού, όπως αποκάλυψε το protothema.gr -αντίστοιχα με την περίπτωση του Κώστα Ανεστίδη- υπεύθυνη είναι η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος που κάνει τις έρευνες στο πλαίσιο προκαταρκτικής εξέτασης που διατάχθηκε από τον αρμόδιο εισαγγελέα εισαγγελέα Εφετών, Δημήτρη Γκύζη. Την έρευνα ανέλαβε το ελληνικό FBI, στο πλαίσιο ευρύτερου ελέγχου για παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις.
Πώς ο αγροτοσυνδικαλιστής Μπότας πήρε πάνω από 120.000 ευρώ σε πέντε χρόνια για 17 χωράφια «φαντάσματα»
Υπενθυμίζεται πως όπως αποκάλυψε το protothema.gr, σε πόρισμα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, προκύπτει ότι ο Γιώργος Μπότας φέρεται να δήλωνε 17 αγροτεμάχια ως μισθωμένα, τα οποία δεν εμφανίζονταν στις δηλώσεις Ε9 των φερόμενων εκμισθωτών, αποκομίζοντας επιδοτήσεις άνω των 49.000 ευρώ μόνο για τις συγκεκριμένες εκτάσεις, ενώ το συνολικό ύψος των ενισχύσεων που έλαβε την περίοδο 2019-2024 ανέρχεται σε 126.448,66 ευρώ.
Συγκεκριμένα, ο αγροτοσυνδικαλιστής δήλωνε ότι μίσθωνε αγροτεμάχια από 22 φυσικά πρόσωπα και έναν Ιερό Ναό. Ωστόσο, για τα συγκεκριμένα χωράφια δεν υπήρχε καμία καταχώριση στις περιουσιακές δηλώσεις των φερόμενων ιδιοκτητών, γεγονός που καταρρίπτει πλήρως τον ισχυρισμό περί νόμιμης μίσθωσης. Με απλά λόγια, τα χωράφια για τα οποία λάμβανε επιδοτήσεις δεν υπήρχαν ούτε στα χαρτιά της φορολογικής τους εικόνας.
Ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδεται και στο γεγονός ότι ο Μπότας υπέβαλε Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης και για το 2025. Στην αίτηση αυτή δήλωσε 15 αγροτεμάχια, τα περισσότερα εκ των οποίων ταυτίζονται με εκείνα που είχαν δηλωθεί τα έτη 2022 και 2024 και για τα οποία έχει ήδη διαπιστωθεί ότι ήταν ψευδώς δηλωμένα. Η επανάληψη των ίδιων δηλώσεων καταγράφεται ως στοιχείο συστηματικής πρακτικής και όχι ως μεμονωμένο λάθος ή παραδρομή.
Η έρευνα οδήγησε στη δέσμευση των τραπεζικών λογαριασμών του αγροτοσυνδικαλιστή, στο πλαίσιο της διασφάλισης των συμφερόντων του Δημοσίου. Η προκαταρκτική εξέταση συνεχίζεται, με τις αρχές να εξετάζουν τόσο τις ποινικές ευθύνες όσο και την επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.
