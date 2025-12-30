Ζητά και τα ρέστα ο αγροτοσυνδικαλιστής Μπότας και καταθέτει μηνύσεις μετά τις αποκαλύψεις για τα χωράφια «φαντάσματα» και τις επιδοτήσεις €120.000

Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-df9ptf5hz08p)

Η έρευνα οδήγησε στη δέσμευση των τραπεζικών λογαριασμών του αγροτοσυνδικαλιστή, στο πλαίσιο της διασφάλισης των συμφερόντων του Δημοσίου. Η προκαταρκτική εξέταση συνεχίζεται, με τις αρχές να εξετάζουν τόσο τις ποινικές ευθύνες όσο και την επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.

Υπενθυμίζεται πως όπως αποκάλυψε το protothema.gr, σε πόρισμα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, προκύπτει ότι ο Γιώργος Μπότας φέρεται να δήλωνε 17 αγροτεμάχια ως μισθωμένα, τα οποία δεν εμφανίζονταν στις δηλώσεις Ε9 των φερόμενων εκμισθωτών, αποκομίζοντας επιδοτήσεις άνω τωνμόνο για τις συγκεκριμένες εκτάσεις, ενώ το συνολικό ύψος των ενισχύσεων που έλαβε την περίοδο 2019-2024 ανέρχεται σεΣυγκεκριμένα, ο αγροτοσυνδικαλιστής δήλωνε ότιΩστόσο, για τα συγκεκριμένα χωράφιαγεγονός που καταρρίπτει πλήρως τον ισχυρισμό περί νόμιμης μίσθωσης. Με απλά λόγια, τα χωράφια για τα οποία λάμβανε επιδοτήσεις δεν υπήρχαν ούτε στα χαρτιά της φορολογικής τους εικόνας.Ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδεται και στο γεγονός ότι ο ΜπόταςΣτην αίτηση αυτή δήλωσε 15 αγροτεμάχια, τα περισσότερα εκ των οποίων ταυτίζονται με εκείνα που είχαν δηλωθεί τα έτη 2022 και 2024 και για τα οποία έχει ήδη διαπιστωθεί ότι ήταν ψευδώς δηλωμένα. Η επανάληψη των ίδιων δηλώσεων καταγράφεται ως στοιχείο συστηματικής πρακτικής και όχι ως μεμονωμένο λάθος ή παραδρομή.