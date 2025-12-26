Επεισοδιακή καταδίωξη σπείρας που ξήλωνε μετασχηματιστές από στύλους του ΔΕΔΔΗΕ: Τους εντόπισαν στην Αργολίδα, τους συνέλαβαν στην Κορινθία
ΕΛΛΑΔΑ
Σπείρα μετασχηματιστές ΔΕΔΔΗΕ Αργολίδα Κορινθία ΟΠΚΕ

Επεισοδιακή καταδίωξη σπείρας που ξήλωνε μετασχηματιστές από στύλους του ΔΕΔΔΗΕ: Τους εντόπισαν στην Αργολίδα, τους συνέλαβαν στην Κορινθία

Τουλάχιστον 14 οι κλοπές της σπείρας - Η ζημιά που προκάλεσαν εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 90.000 ευρώ

Επεισοδιακή καταδίωξη σπείρας που ξήλωνε μετασχηματιστές από στύλους του ΔΕΔΔΗΕ: Τους εντόπισαν στην Αργολίδα, τους συνέλαβαν στην Κορινθία
19 ΣΧΟΛΙΑ
Χειροπέδες μετά από επεισοδιακή καταδίωξη σε σπείρα που ξήλωνε μετασχηματιστές από στύλους του ΔΕΔΔΗΕ για να αποσπάσουν τον χαλκό, πέρασαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Άργους-Μυκηνών.

Οι τρεις συλληφθέντες, ένας Έλληνας και δύο αλλοδαποί ηλικίας 38 και 19 ετών, αρχικά εντοπίστηκαν από ομάδα ΟΠΚΕ την παραμονή των Χριστουγέννων να κινούνται με όχημα σε χωριό του δήμου Άργους-Μυκήνων.

Στη θέα των αστυνομικών, όμως, ο οδηγός του οχήματος ανέπτυξε ιλιγγιώδη ταχύτητα προκειμένου με επικίνδυνους ελιγμούς να αποφύγει τον έλεγχο.

Αφού σε κάποιο σημείο της καταδίωξης οι επιβαίνοντες στο αυτοκίνητο πέταξαν στον δρόμο μια τσάντα με διαρρηκτικά εργαλεία, το όχημα εξετράπη της πορείας του σε περιοχή της Κορινθίας και προσέκρουσε σε στύλο της ΔΕΗ με αποτέλεσμα να ακινητοποιηθεί. Όσο για τους επιβάτες, στην προσπάθειά τους να διαφύγουν πεζή, εντοπίστηκαν από τους αστυνομικούς και στη συνέχεια προσήχθησαν και συνελήφθησαν.

Η έρευνα αποκάλυψε ότι οι τρεις άνδρες είχαν μεταβεί στην περιοχή που εντοπίστηκαν προκειμένου να κλέψουν χαλκό από μετασχηματιστή του ΔΕΔΔΗΕ, ενώ είχαν προηγηθεί άλλες 14 ανάλογες παράνομες πράξεις - από τις αρχές Σεπτεμβρίου μέχρι τα μέσα Δεκεμβρίου - με το κόστος της ζημίας που προκλήθηκε να ξεπερνά τα 90.000 ευρώ.
19 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης