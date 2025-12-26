Η πρωτοβουλία Endless Sharing μας καλεί να δούμε τα ρούχα που δεν φοράμε πια ως ευκαιρία για φροντίδα, συμμετοχή και ουσιαστική προσφορά
Επεισοδιακή καταδίωξη σπείρας που ξήλωνε μετασχηματιστές από στύλους του ΔΕΔΔΗΕ: Τους εντόπισαν στην Αργολίδα, τους συνέλαβαν στην Κορινθία
Επεισοδιακή καταδίωξη σπείρας που ξήλωνε μετασχηματιστές από στύλους του ΔΕΔΔΗΕ: Τους εντόπισαν στην Αργολίδα, τους συνέλαβαν στην Κορινθία
Τουλάχιστον 14 οι κλοπές της σπείρας - Η ζημιά που προκάλεσαν εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 90.000 ευρώ
Χειροπέδες μετά από επεισοδιακή καταδίωξη σε σπείρα που ξήλωνε μετασχηματιστές από στύλους του ΔΕΔΔΗΕ για να αποσπάσουν τον χαλκό, πέρασαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Άργους-Μυκηνών.
Οι τρεις συλληφθέντες, ένας Έλληνας και δύο αλλοδαποί ηλικίας 38 και 19 ετών, αρχικά εντοπίστηκαν από ομάδα ΟΠΚΕ την παραμονή των Χριστουγέννων να κινούνται με όχημα σε χωριό του δήμου Άργους-Μυκήνων.
Στη θέα των αστυνομικών, όμως, ο οδηγός του οχήματος ανέπτυξε ιλιγγιώδη ταχύτητα προκειμένου με επικίνδυνους ελιγμούς να αποφύγει τον έλεγχο.
Αφού σε κάποιο σημείο της καταδίωξης οι επιβαίνοντες στο αυτοκίνητο πέταξαν στον δρόμο μια τσάντα με διαρρηκτικά εργαλεία, το όχημα εξετράπη της πορείας του σε περιοχή της Κορινθίας και προσέκρουσε σε στύλο της ΔΕΗ με αποτέλεσμα να ακινητοποιηθεί. Όσο για τους επιβάτες, στην προσπάθειά τους να διαφύγουν πεζή, εντοπίστηκαν από τους αστυνομικούς και στη συνέχεια προσήχθησαν και συνελήφθησαν.
Η έρευνα αποκάλυψε ότι οι τρεις άνδρες είχαν μεταβεί στην περιοχή που εντοπίστηκαν προκειμένου να κλέψουν χαλκό από μετασχηματιστή του ΔΕΔΔΗΕ, ενώ είχαν προηγηθεί άλλες 14 ανάλογες παράνομες πράξεις - από τις αρχές Σεπτεμβρίου μέχρι τα μέσα Δεκεμβρίου - με το κόστος της ζημίας που προκλήθηκε να ξεπερνά τα 90.000 ευρώ.
