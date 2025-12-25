Θεσσαλονίκη: Βίντεο από τη στιγμή της έκρηξης σε τράπεζα στον Εύοσμο, έχει αναλάβει το «χτύπημα» το ελληνικό FBI
Θεσσαλονίκη: Βίντεο από τη στιγμή της έκρηξης σε τράπεζα στον Εύοσμο, έχει αναλάβει το «χτύπημα» το ελληνικό FBI

Σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες της Αστυνομίας – Εξετάζεται το ενδεχόμενο η έκρηξη να σχετίζεται με το ποινικό έγκλημα

Στράτος Λούβαρης
Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή της έκρηξης που σημειώθηκε τα ξημερώματα των Χριστουγέννων κοντά σε υποκατάστημα τράπεζας, στην περιοχή του Ευόσμου στη Θεσσαλονίκη, έρχεται στο «φως» της δημοσιότητας.

Στο οπτικό υλικό που κατέγραψε κάμερα ασφαλείας αποτυπώνεται η στιγμή που ο εκρηκτικός μηχανισμός, ο οποίος είχε τοποθετηθεί στη συμβολή των οδών Καραολή και Δημητρίου με Σαλαμίνος, εξερράγη, με αποτέλεσμα να προκληθούν σοβαρές φθορές στο υποκατάστημα της τράπεζας, σε προσόψεις πολυκατοικιών αλλά και σε επτά σταθμευμένα αυτοκίνητα.

Οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ την υπόθεση έχει αναλάβει το Τμήμα Δίωξης Οργανωμένου Εγκλήματος, καθώς εξετάζεται πολύ σοβαρά το ενδεχόμενο η έκρηξη να σχετίζεται με το ποινικό έγκλημα.

Επαγγελματικό χτύπημα βλέπουν οι Αρχές

Επαγγελματικό χτύπημα εξετάζουν οι Αρχές Σύμφωνα με πληροφορίες, ο εκρηκτικός μηχανισμός ήταν επαγγελματικός ενώ η τοποθέτησή του ήταν μια καλά σχεδιασμένη ενέργεια, ενώ δεν αποκλείεται συμμετοχή ποινικών.

Στο μικροσκόπιο έχουν μπει και οι ομοιότητες με την ισχυρή έκρηξη βόμβας τον περασμένο Μάιο έξω από υποκατάστημα της ίδιας τράπεζας στην οδό Αγίου Δημητρίου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης τον περασμένο Μάιο, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της μία γυναίκα 39 ετών, που μετέφερε τον εκρηκτικό μηχανισμό.

Για την υπόθεση είχε συλληφθεί ένας 36χρονος στο όνομα του οποίου είχε δηλωθεί διαμέρισμα Airbnb όπου βρέθηκαν ποσότητες εκρηκτικής ύλης και πυροκροτητές και ένας 42χρονος που φερόταν να φιλοξενούσε την γυναίκα στο σπίτι του στη δυτική Θεσσαλονίκη, στον Δενδροπόταμο.
Στράτος Λούβαρης
