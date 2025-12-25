Το νέο Citroën C3 Aircross αλλάζει τον τρόπο που μετακινείσαι μέσα στην πόλη, τον τρόπο που ταξιδεύεις, το τρόπο που ζεις.
Ισχυρή έκρηξη σε υποκατάστημα τράπεζας στον Εύοσμο τα ξημερώματα των Χριστουγέννων, δείτε βίντεο
Ισχυρή έκρηξη σε υποκατάστημα τράπεζας στον Εύοσμο τα ξημερώματα των Χριστουγέννων, δείτε βίντεο
Ζημιές στο κατάστημα, φθορές σε οχήματα και πολυκατοικίες – Χωρίς προειδοποιητικό τηλεφώνημα στην ΕΛΑΣ, στο σημείο κλιμάκιο του ΤΕΕΜ
Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης, ανήμερα των Χριστουγέννων, σε υποκατάστημα τράπεζας στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές και μεγάλη αναστάτωση στους κατοίκους της περιοχής.
Η έκρηξη καταγράφηκε περίπου στις 3:20 έξω από υποκατάστημα της Eurobank επί της οδού Καραολή και Δημητρίου. Σύμφωνα με το emakedonia.gr, ο εκρηκτικός μηχανισμός φαίνεται πως είχε τοποθετηθεί παραπλεύρως του τραπεζικού καταστήματος, επί της οδού Σαλαμίνος.
Από την έκρηξη προκλήθηκαν ολοκληρωτικές ζημιές στο υποκατάστημα, με τις τζαμαρίες να θρυμματίζονται και να καταγράφονται σοβαρές φθορές στο εσωτερικό του χώρου. Παράλληλα, ζημιές υπέστησαν σταθμευμένα οχήματα, αλλά και πολυκατοικίες που βρίσκονται περιμετρικά της τράπεζας.
Η ισχύς της έκρηξης έγινε αισθητή σε μεγάλη ακτίνα. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, δεν προηγήθηκε προειδοποιητικό τηλεφώνημα προς την Ελληνική Αστυνομία για την τοποθέτηση βόμβας. Όπως προκύπτει από τα πρώτα στοιχεία, στόχος δεν φαίνεται να ήταν τα ΑΤΜ του καταστήματος, καθώς ο μηχανισμός είχε τοποθετηθεί σε απόσταση από αυτά.
Στο σημείο έσπευσε κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ), το οποίο διερευνά τις συνθήκες της έκρηξης και πραγματοποιεί τους απαραίτητους ελέγχους, ενώ οι έρευνες της ΕΛΑΣ βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.
Η έκρηξη καταγράφηκε περίπου στις 3:20 έξω από υποκατάστημα της Eurobank επί της οδού Καραολή και Δημητρίου. Σύμφωνα με το emakedonia.gr, ο εκρηκτικός μηχανισμός φαίνεται πως είχε τοποθετηθεί παραπλεύρως του τραπεζικού καταστήματος, επί της οδού Σαλαμίνος.
Από την έκρηξη προκλήθηκαν ολοκληρωτικές ζημιές στο υποκατάστημα, με τις τζαμαρίες να θρυμματίζονται και να καταγράφονται σοβαρές φθορές στο εσωτερικό του χώρου. Παράλληλα, ζημιές υπέστησαν σταθμευμένα οχήματα, αλλά και πολυκατοικίες που βρίσκονται περιμετρικά της τράπεζας.
Η ισχύς της έκρηξης έγινε αισθητή σε μεγάλη ακτίνα. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, δεν προηγήθηκε προειδοποιητικό τηλεφώνημα προς την Ελληνική Αστυνομία για την τοποθέτηση βόμβας. Όπως προκύπτει από τα πρώτα στοιχεία, στόχος δεν φαίνεται να ήταν τα ΑΤΜ του καταστήματος, καθώς ο μηχανισμός είχε τοποθετηθεί σε απόσταση από αυτά.
Στο σημείο έσπευσε κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ), το οποίο διερευνά τις συνθήκες της έκρηξης και πραγματοποιεί τους απαραίτητους ελέγχους, ενώ οι έρευνες της ΕΛΑΣ βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα