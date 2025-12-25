Θεσσαλονίκη: Επαγγελματικό το χτύπημα με εκρηκτικό μηχανισμό σε τράπεζα στον Εύοσμο, πού στρέφονται οι έρευνες
Έρευνες της αστυνομίας για τον εντοπισμό των δραστών της έκρηξης που έγινε τα ξημερώματα – Ζημιές σε επτά αυτοκίνητα, καταστήματα και προσόψεις πολυκατοικιών – Οι ομοιότητες με το περιστατικό της Αγίου Δημητρίου με 39χρονη νεκρή
Έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη ή των δραστών που τοποθέτησαν τον εκρηκτικό μηχανισμό σε υποκατάστημα τράπεζας στον Εύοσμο, στη δυτική Θεσσαλονίκη, διεξάγουν οι αρχές.
Όπως αναφέρει το voria.gr, η έκρηξη σημειώθηκε τα ξημερώματα, προκαλώντας σοβαρές υλικές ζημιές σε 7 αυτοκίνητα, σε καταστήματα και προσόψεις τριών πολυκατοικιών, όπου έσπασαν κεντρικές τζαμαρίες και έπεσαν σοβάδες.
Ο εκρηκτικός μηχανισμός είχε τοποθετηθεί κοντά στην τράπεζα που βρίσκεται στη διασταύρωση των οδών Καραολή και Δημητρίου με Σαλαμίνος. Το σημείο παραμένει αποκλεισμένο και οι αρχές αναζητούν βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες της περιοχής.
Ήδη, από την πρώτη στιγμή, στην υπόθεση έσπευσαν στελέχη της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας και συνέλλεξαν στοιχεία, ενώ την έρευνα έχει αναλάβει το Τμήμα Δίωξης Οργανωμένου Εγκλήματος.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο εκρηκτικός μηχανισμός ήταν επαγγελματικός ενώ η τοποθέτησή του ήταν μια καλά σχεδιασμένη ενέργεια, ενώ δεν αποκλείεται συμμετοχή ποινικών.
Στο μικροσκόπιο έχουν μπει και οι ομοιότητες με την ισχυρή έκρηξη βόμβας τον περασμένο Μάιο έξω από υποκατάστημα της ίδιας τράπεζας στην οδό Αγίου Δημητρίου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης τον περασμένο Μάιο, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της μία γυναίκα 39 ετών, που μετέφερε τον εκρηκτικό μηχανισμό.
Για την υπόθεση είχε συλληφθεί ένας 36χρονος στο όνομα του οποίου είχε δηλωθεί διαμέρισμα Airbnb όπου βρέθηκαν ποσότητες εκρηκτικής ύλης και πυροκροτητές και ένας 42χρονος που φερόταν να φιλοξενούσε την γυναίκα στο σπίτι του στη δυτική Θεσσαλονίκη, στον Δενδροπόταμο.
Επαγγελματικό χτύπημα εξετάζουν οι Αρχές
