Θεσσαλονίκη: Επαγγελματικό το χτύπημα με εκρηκτικό μηχανισμό σε τράπεζα στον Εύοσμο, πού στρέφονται οι έρευνες

Έρευνες της αστυνομίας για τον εντοπισμό των δραστών της έκρηξης που έγινε τα ξημερώματα – Ζημιές σε επτά αυτοκίνητα, καταστήματα και προσόψεις πολυκατοικιών – Οι ομοιότητες με το περιστατικό της Αγίου Δημητρίου με 39χρονη νεκρή