Σε μια χώρα όπου οι φυσικές καταστροφές μας δοκιμάζουν καθημερινά, η ασφάλιση της κατοικίας δεν αποτελεί πολυτέλεια. Είναι μια απαραίτητη κίνηση που δείχνει προνοητικότητα και εξασφαλίζει ουσιαστική προστασία, προσφέροντας σιγουριά και ψυχική ηρεμία σε μια δύσκολη στιγμή.
Η λίστα με τα νέα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία που θα λειτουργήσουν το σχολικό έτος 2026-2027
Η λίστα με τα νέα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία που θα λειτουργήσουν το σχολικό έτος 2026-2027
Συνεχίζουμε με σχέδιο, συνέπεια και τόλμη να επενδύουμε στα παιδιά μας, στους εκπαιδευτικούς μας και στο μέλλον της χώρας, τόνισε η Σοφία Ζαχαράκη
Τη λίστα με τα νέα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία, τα οποία θα λειτουργήσουν το σχολικό έτος 2026 – 2027, ανακοίνωσε το υπουργείο Παιδείας.
Με απόφαση της υπουργού Σοφίας Ζαχαράκη και μετά από εισήγηση της Διοικούσας Επιτροπής των Δημόσιων Ωνάσειων Σχολείων (ΔΗΜ.Ω.Σ.), σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής και με τη σύμφωνη γνώμη του Προέδρου του Ιδρύματος Ωνάση, καθορίστηκαν οι 8 σχολικές μονάδες που θα ενταχθούν στο δίκτυο των Δημόσιων Ωνάσειων Σχολείων.
Οι 8 σχολικές μονάδες οι οποίες θα λειτουργήσουν από το σχολικό έτος 2026-2027:
Η Υπουργός Σοφία Ζαχαράκη, τόνισε:
«Με τη σημερινή απόφαση, κάνουμε ένα ακόμη ουσιαστικό βήμα για το δημόσιο σχολείο που αξίζει σε κάθε παιδί. Ένα σχολείο ανοιχτό σε ιδέες, που δεν συμβιβάζεται με τον μέσο όρο, αλλά θέτει τον πήχη ψηλά για κάθε μαθητή και μαθήτρια. Ένα σχολείο που εγγυάται ίσες ευκαιρίες, ανεξάρτητα από τον τόπο κατοικίας, το κοινωνικό υπόβαθρο ή τις αφετηρίες κάθε παιδιού. Τα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία - πάντα με συμπαραστάτη το Ίδρυμα Ωνάση - δεν είναι σχολεία-ελίτ, αλλά σχολεία που λειτουργούν ως οδοδείκτες προόδου και καινοτομίας για όλους: τον μαθητή που θέλει να εξελίξει τις δυνατότητές του, τον εκπαιδευτικό που ενισχύει την επάρκειά του, τον γονέα που αναζητά το καλύτερο εκπαιδευτικό περιβάλλον για το παιδί του. Είναι χώροι όπου το καινούριο δοκιμάζεται, αξιολογείται και διαχέεται σε ολόκληρο το εκπαιδευτικό μας σύστημα μέσα από: σύγχρονες παιδαγωγικές πρακτικές, καινοτόμα προγράμματα σπουδών, νέες μεθόδους διδασκαλίας. Με την επέκτασή τους σε πολλά σημεία της χώρας ενισχύουμε την κοινωνική δικαιοσύνη και την εθνική συνοχή, γιατί στο Υπουργείο Παιδείας πιστεύουμε σε ένα δημόσιο σχολείο σύγχρονο και συμπεριληπτικό. Συνεχίζουμε με σχέδιο, συνέπεια και τόλμη να επενδύουμε στα παιδιά μας, στους εκπαιδευτικούς μας και στο μέλλον της χώρας, χωρίς αποκλεισμούς, χωρίς ανισότητες, χωρίς εκπτώσεις στην ποιότητα της εκπαίδευσης».
Με απόφαση της υπουργού Σοφίας Ζαχαράκη και μετά από εισήγηση της Διοικούσας Επιτροπής των Δημόσιων Ωνάσειων Σχολείων (ΔΗΜ.Ω.Σ.), σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής και με τη σύμφωνη γνώμη του Προέδρου του Ιδρύματος Ωνάση, καθορίστηκαν οι 8 σχολικές μονάδες που θα ενταχθούν στο δίκτυο των Δημόσιων Ωνάσειων Σχολείων.
Οι 8 σχολικές μονάδες οι οποίες θα λειτουργήσουν από το σχολικό έτος 2026-2027:
Η Υπουργός Σοφία Ζαχαράκη, τόνισε:
«Με τη σημερινή απόφαση, κάνουμε ένα ακόμη ουσιαστικό βήμα για το δημόσιο σχολείο που αξίζει σε κάθε παιδί. Ένα σχολείο ανοιχτό σε ιδέες, που δεν συμβιβάζεται με τον μέσο όρο, αλλά θέτει τον πήχη ψηλά για κάθε μαθητή και μαθήτρια. Ένα σχολείο που εγγυάται ίσες ευκαιρίες, ανεξάρτητα από τον τόπο κατοικίας, το κοινωνικό υπόβαθρο ή τις αφετηρίες κάθε παιδιού. Τα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία - πάντα με συμπαραστάτη το Ίδρυμα Ωνάση - δεν είναι σχολεία-ελίτ, αλλά σχολεία που λειτουργούν ως οδοδείκτες προόδου και καινοτομίας για όλους: τον μαθητή που θέλει να εξελίξει τις δυνατότητές του, τον εκπαιδευτικό που ενισχύει την επάρκειά του, τον γονέα που αναζητά το καλύτερο εκπαιδευτικό περιβάλλον για το παιδί του. Είναι χώροι όπου το καινούριο δοκιμάζεται, αξιολογείται και διαχέεται σε ολόκληρο το εκπαιδευτικό μας σύστημα μέσα από: σύγχρονες παιδαγωγικές πρακτικές, καινοτόμα προγράμματα σπουδών, νέες μεθόδους διδασκαλίας. Με την επέκτασή τους σε πολλά σημεία της χώρας ενισχύουμε την κοινωνική δικαιοσύνη και την εθνική συνοχή, γιατί στο Υπουργείο Παιδείας πιστεύουμε σε ένα δημόσιο σχολείο σύγχρονο και συμπεριληπτικό. Συνεχίζουμε με σχέδιο, συνέπεια και τόλμη να επενδύουμε στα παιδιά μας, στους εκπαιδευτικούς μας και στο μέλλον της χώρας, χωρίς αποκλεισμούς, χωρίς ανισότητες, χωρίς εκπτώσεις στην ποιότητα της εκπαίδευσης».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα