Συνελήφθη 65χρονη ιδιοκτήτρια καταστήματος στο Κολωνάκι, πουλούσε «μαϊμού» προϊόντα για επώνυμα
Η σύλληψη έγινε το μεσημέρι της Κυριακής από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Συντάγματος
Στη σύλληψη μιας 65χρονης επιχειρηματία, ιδιοκτήτριας καταστήματος λιανικής στο Κολωνάκι, προχώρησαν οι αστυνομικές Αρχές το μεσημέρι της Κυριακής, καθώς βρέθηκε να διαθέτει προς πώληση «μαϊμού» προϊόντα που έμοιαζαν με γνήσια.
Σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Συντάγματος για πλαστογραφία, παράβαση της νομοθεσίας περί σημάτων, περί αθέμιτου ανταγωνισμού και αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος.
Ειδικότερα, στο πλαίσιο διερεύνησης πληροφοριών αναφορικά με κατάστημα λιανικού εμπορίου στην περιοχή του Κολωνακίου, το οποίο διέθετε προς πώληση απομιμητικά προϊόντα, τα οποία παρέπεμπαν σε γνήσια, αστυνομικοί της συγκεκριμένης Υπηρεσίας με την συνδρομή πραγματογνώμονα εντόπισαν μεσημβρινές ώρες της Κυριακής την κατηγορούμενη και εξακρίβωσαν την παράνομη δραστηριότητά της.
Μετά από έρευνα στο εν λόγω κατάστημα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν διάφορα απομιμητικά προϊόντα όπως λαστιχάκια, κολιέ και διακοσμητικά κοσμήματα.
Η δικογραφία υποβλήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
