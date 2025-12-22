Ο Chef θα παρουσιάσει μέσα από τα ψηφιακά του κανάλια (Instagram, Facebook και YouTube) δύο νέες σειρές επεισοδίων, βασισμένες σε ένα φρέσκο concept, ειδικά σχεδιασμένο για την AEG
Τέλος για κύκλωμα μαστροπείας σε Καλαμάτα και Τρίπολη: Είχαν βγάλει 200.000 ευρώ εκδίδοντας γυναίκες, τρεις συλλήψεις
Ανάμεσα στους συλληφθέντες και ο αρχηγός του κυκλώματος - Η εγκληματική ομάδα είχε ξεκινήσει τη δράση της τουλάχιστον από τον Μάρτιο του 2025
Στην εξάρθρωση κυκλώματος μαστροπείας σε περιοχές της Μεσσηνίας και της Αρκαδίας προχώρησε η ΕΛΑΣ.
Συγκεκριμένα πρόκειται για εγκληματική ομάδα που είχε ξεκινήσει τη δράση της τουλάχιστον από τον Μάρτιο του 2025 με τα παράνομα κέρδη να υπολογίζονται σε 200.000 ευρώ.
Κατά την επιχείρηση διακριβώθηκε ο ρόλος τεσσάρων ανδρών και μιας γυναίκας ηλικίας από 41 έως 57 ετών που είχαν διακριτούς και αλληλοϋποστηριζόμενους ρόλους, ιδιόμορφο κώδικα επικοινωνίας και δραστηριοποιούταν σε δύο καταστήματα, της Καλαμάτας και της Τρίπολης.
Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ οι γυναίκες συνοδοί που εξέδιδε το κύκλωμα είχαν ερωτικές επαφές ή και άλλες γενετήσιες πράξεις, με τους «πελάτες», τόσο εντός όσο και εκτός των καταστημάτων, σε χώρους όπως δωμάτια ξενοδοχείων, διαμερίσματα ή καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης.
Στην επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε το πρωί της Κυριακής συνελήφθησαν τρία μέλη της οργάνωσης μεταξύ των οποίων και το αρχηγικό.
Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία για εγκληματική ομάδα-συμμορία, μαστροπεία κατ’ επάγγελμα και εκ κερδοσκοπίας, κατ’ εξακολούθηση προαγωγή άλλων στην πορνεία και εκμετάλλευση των εσόδων της πορνείας άλλων καθώς και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.
Σε έρευνες που διενεργήθηκαν κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, σε σπίτια, στα δύο καταστήματα καθώς και στην κατοχή των συλληφθέντων, βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν:
-3- κινητά τηλέφωνα,
πλήθος συσκευασιών προφυλακτικών,
πλήθος ιδιόχειρων σημειώσεων,
απόδειξη ταμειακής μηχανής,
το χρηματικό ποσό των -4.892,50- ευρώ.
Σημειώνεται ότι κατά τις έρευνες, διαπιστώθηκε ότι εντός των καταστημάτων εργάζονταν εννέα γυναίκες εκ των οποίων οι έξι στερούνταν πιστοποιητικών υγείας και σε βάρος τους θα βεβαιωθούν τα σχετικά διοικητικά πρόστιμα.
Σημειώνεται ότι κατά τις έρευνες, διαπιστώθηκε ότι εντός των καταστημάτων εργάζονταν εννέα γυναίκες εκ των οποίων οι έξι στερούνταν πιστοποιητικών υγείας και σε βάρος τους θα βεβαιωθούν τα σχετικά διοικητικά πρόστιμα.
