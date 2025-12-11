Έπεσαν μεγάλα κομμάτια μπετόν από γέφυρα στο Παλαιόκαστρο, δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Υπάρχουν στιγμές που η πόλη, παρά τον θόρυβο, την κίνηση και το ασταμάτητο τρέξιμο, μοιάζει να επιβραδύνει για λίγο σαν να σου λέει «έλα, πάρε μια ανάσα». Αυτή την αίσθηση προσφέρει και η νέα πρωτοβουλία της Uber, μια μικρή επιστροφή χρόνου μέσα στο χάος της πόλης.
Τα κομμάτια μπετόν προσγειώθηκαν στην πλατεία, σε δέντρα και στον προαύλιο χώρο καφετέριας
Αναστάτωση προκλήθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (11/12) στην παραλία του Παλαιόκαστρου, στον δήμο Μαλεβιζίου, στην Κρήτη, όταν μεγάλα κομμάτια μπετόν αποκολλήθηκαν ξαφνικά από μία γέφυρα.
Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, τα κομμάτια μπετόν προσγειώθηκαν στην πλατεία, σε δύο δέντρα και στον προαύλιο χώρο μιας καφετέριας.
Όπως αναφέρει κάτοικος της περιοχής, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 14:00. Τα κομμάτια του μπετόν ήταν μεγάλα και η πτώση τους προκάλεσε εκκωφαντικό θόρυβο.
«Αν είχε συμβεί αυτό το περιστατικό το καλοκαίρι, θα είχαμε θρηνήσει θύματα, καθώς τα κομμάτια του μπετόν έπεσαν εκεί ακριβώς που υπάρχουν τραπέζια και κάθεται κόσμος», τονίζει κάτοικος της περιοχής.
Σύμφωνα με τη μαρτυρία κατοίκου, ο δήμος Μαλεβιζίου και η Περιφέρεια Κρήτης έχουν ενημερωθεί αρκετές φορές για τα προβλήματα που παρουσιάζει η συγκεκριμένη γέφυρα.
Οι αρμόδιοι έχουν προχωρήσει σε κάποιες εργασίες αλλά χωρίς αποτέλεσμα.
Οι κάτοικοι έχουν προτείνει να μπει ένα μεταλλικό δίχτυ πάνω στη γέφυρα σε όλο της το μήκος και από τη μία πλευρά και από την άλλη για να προστατευθούν διερχόμενοι κάτοικοι και οχήματα.
