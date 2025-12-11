Υπάρχουν στιγμές που η πόλη, παρά τον θόρυβο, την κίνηση και το ασταμάτητο τρέξιμο, μοιάζει να επιβραδύνει για λίγο σαν να σου λέει «έλα, πάρε μια ανάσα». Αυτή την αίσθηση προσφέρει και η νέα πρωτοβουλία της Uber, μια μικρή επιστροφή χρόνου μέσα στο χάος της πόλης.
Ένταση στην Καβάλα: Αγρότες έκαναν κατάληψη του κτηρίου της Αντιπεριφέρειας και πέταξαν άχυρα και γάλα
Όπως δηλώνει o πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Παγγαίου, δεν πρόκειται να κάνουν «βήμα πίσω», από τα αιτήματά τους
Ένταση προκλήθηκε νωρίς το πρωί της Πέμπτης στην Καβάλα.
Αγρότες, αμπελουργοί και μελισσοκόμοι έκαναν κατάληψη του κτηρίου της Αντιπεριφέρειας και έριξαν γάλα και άχυρα στην πόρτα του.
Όπως δηλώνει στο ΕΡΤnews o πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Παγγαίου, Γρηγόρης Γρουζίδης δεν πρόκειται να κάνουν «βήμα πίσω», από τα αιτήματά τους. Πρόκειται για αγώνα επιβίωσης είπε χαρακτηριστικά.
